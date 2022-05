¿Qué asiento del coche es el más seguro para colocar la silla infantil?

a contramarcha son más seguras pero seguimos sin saber cuál es el mejor lugar para colocarla. A la hora de viajar con un menor en el coche debemos de extremar las precauciones. Ya nos hemos concienciado de que las sillas colocadaspero seguimos sin saber cuál es el mejor lugar para colocarla. “Los niños de hasta 32kg deben viajar en sentido contrario a la marcha” , asegura Cristina Barroso, una de las mayores expertas nacionales en sistemas de retención.

una posición intermedia, entre horizontal y vertical, para permitir al niño dormir con tranquilidad y evitar la temida asfixia postural. El informe Seguridad vial infantil en el automóvil. ¿Viajan nuestros hijos siempre seguros?, de la Fundación MAPFRE y la Federación de Asociaciones de Matronas en España (FAME), ha dado conocer que, pese a la importancia de colocar adecuadamente los SRI (sistema de retención infantil, es decir, la silla) en el vehículo, no todas las familias saben cómo deben viajar con un menor a bordo. Los sistemas de retención infantil reducen en un 75% las muertes en accidentes . Es importante no olvidarlo. El 34,3% de los encuestados desconoce que, cuando el bebé viaja mirando hacia atrás, el respaldo debe colocarse en, entre horizontal y vertical, para permitir al niño dormir con tranquilidad y evitar la temida asfixia postural.

Si el coche es de cinco plazas el hueco central es el mejor para colocar la silleta, siempre y cuando disponga de sujeción para el cinturón de seguridad o isofix.

Solamente el 38,8% de los encuestados con motivo de este estudio es consciente de que el central es el asiento más seguro para poner la silla, ya que es donde el menor estará más protegido en caso de que se produzca un impacto lateral o el vehículo vuelque.

Un 47% de las personas que participaron en esta encuesta no saben cuáles son las tres únicas excepciones por las que la ley permite colocar al menor en el asiento delantero del copiloto (que el coche no tenga fila trasera de asientos, que estén ya ocupados por otros niños o niñas o que no haya espacio para colocar otro SRI).

Cómo usar los alzadores

Respecto a la recomendación y la obligatoriedad del asiento alzador, existe una percepción errónea. El 41% de los adultos cree que su uso es aconsejable hasta que el niño mide 1,35 cm, estatura que se corresponde con la obligatoriedad del uso de este dispositivo. La recomendada es hasta los 150 cm o hasta que el cinturón se ajuste perfectamente a las condiciones físicas del menor.

Igualmente, el 87,3% se equivoca al responder cuál es la elección correcta entre alzador con o sin respaldo. Utilizar un elevador con respaldo reduce el riesgo de daño en la cabeza y evita el contacto del niño con el lateral del vehículo.