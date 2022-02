Me han subido el precio del seguro del coche este 2022, ¿por qué?

seguro del coche y puede que nos encontremos con la desagradable sorpresa de que nos han subido el precio. Como clientes de las aseguradoras, debemos de conocer siempre las causas y no olvidar el tema. La Asociación de Consumidores Con el nuevo año, llega el momento de renovar ely puede que nos encontremos con la desagradable sorpresa de que nos han subido el precio. Como clientes de las aseguradoras, debemos de conocer siempre las causas y no olvidar el tema. La Asociación de Consumidores Irache ya advirtió en 2019 sobre el desconocimiento de las coberturas de los seguros por parte de los usuarios. Y en 2020 aportó el dato de que el 35% de los navarros habían cambiado de seguro de coche en los últimos 10 años

Según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), una compañía de seguros no puede subirnos, sin notificárnoslo con antelación, el precio que pagamos por nuestra póliza a no ser que esté estipulado así en el contrato. Si éste no refleja esa condición, la aseguradora debe avisar con al menos dos meses de anticipo. En este caso, podemos cancelar el seguro si lo comunicamos con un mes de antelación al vencimiento.

Si la entidad no cumple el plazo de dos meses, podemos reclamar. La subida de la prima no podrá aplicarse sin el consentimiento del tomador, es decir quien haya suscrito el seguro. Podemos pedir que nos mantengan las condiciones anteriores o que rescindan la póliza. Si no decimos nada, se prorrogará el contrato con las nuevas condiciones otro año más.

CÓMO SE CALCULA EL PRECIO DE LOS SEGUROS DE COCHE

Los seguros de coche se calculan atendiendo a aspectos como la edad del conductor, la antigüedad del carné de conducir o el modelo de coche. La ciudad de residencia también influye, ya que se tiene en cuenta la siniestralidad de la localidad de circulación y la pericia del conductor.

Otro indicador sobre el que el usuario sí puede incidir a la hora de fijar el precio son las coberturas escogidas. Los seguros a terceros, el mínimo legal para circular, son mucho más baratos.

Ante una subida del precio podemos reaccionar reclamando a nuestra compañía, reduciendo las coberturas para abaratar el coste o cambiarnos de aseguradora buscando una oferta mejor.

VÍAS PARA CANCELAR EL SEGURO

La OCU señala que para pedir la cancelación del seguro y hacerlo de manera fiable hay varias vías:

Por escrito. Redactaremos nuestra solicitud de baja, la entregaremos por duplicado en la oficina de la aseguradora (o del mediador) y pediremos que nos sellen nuestra copia y le pongan fecha. Esta es la mejor manera de dejar constancia. En caso de que la entidad se niegue a recibir la solicitud o a poner sello o fecha en la copia, pediremos una hoja de reclamaciones, explicaremos que la entidad nos ha rechazado la cancelación y adjuntaremos la solicitud de baja rechazada a la reclamación.

Por burofax con acuse de recibo y certificación de texto. Lo podemos hacer de manera presencial u online. Este sistema de envío a través de Correos asegura la comunicación fehaciente. El receptor debe firmar, confirmando así la recepción del documento. Esta operación deja registro por defecto y tiene un coste de 8,59 euros.

Por correo electrónico. Expondremos nuestra solicitud vía correo electrónico con acuse de recibo. Si la empresa ignora, pierde o no llega a leer el correo, y no confirma la recepción, puede considerar que no hemos hecho la petición fehacientemente, con lo cual seguiremos pagando la prima y no habremos cancelado tu seguro.

Por teléfono. Lo mejor en caso de que decidamos llamar es grabar la llamada. De esta manera podremos solicitar la baja por teléfono y queda registrada la solicitud en la grabación.