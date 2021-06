El músculo eléctrico de Fiat, Jeep y Suzuki

Actualizada 11/06/2021 a las 14:58

El concesionario Vian Automobile apuesta en ‘Ecomovers’ por cuatro modelos de diferentes tamaños pero con un elemento en común, su diverso grado de electrificación. Así, expone los Fiat 500e, Jeep Compass 4xe, Jeep Renegade 4xe y Suzuki Across. El más popular es el Fiat 500 eléctrico, el rey de la ciudad: con 95 y 118 CV y una autonomía desde los 190 hasta los 465 km. Está disponible desde los 14.900 euros (Moves incluido). El resto de los modelos son todocaminos con identidad campera y versiones híbridas enchufables. En Jeep, gracias a la campaña ‘Eco Days’, hay un descuento de hasta 10.000 euros. Cierra el círculo el Suzuki Across, con 306 CV y hasta 75 kilómetros de autonomía puramente eléctrica. Javier Eseverri, director comercial de Vian Automobile Pamplona, ve la ocasión de dar a “conocer nuestra gama de vehículos eléctricos y enchufables, que por su reciente aparición quizás no son del todo conocida”.

El pequeño Fiat 500 eléctrico es el más accesible de la familia Vian. Está disponible en tres carrocerías: la Hatchback, la Cabrio y la más rompedora, la versión 3+1, con una puerta lateral atrás, en el lado del copiloto, para acceder a las plazas traseras. Se ofrece con 4 terminaciones disponibles Action, Passion, Icon y la Prima. Entre su equipamiento cabe destacar el sistema de conducción autónoma nivel 2, control de crucero adaptativo, luces delanteras y trasera de led, pantalla tactil de 10” con apple carplay y android auto inalambrico, cargador inalambrico, alerta de fatiga, mantenimiento central de carril, alerta de angulo muerto, sensores 360º, camara trasera, boton SOS y asistencia.

En otra dimensión, mucho más campera, se enmarcan el resto de modelos. El Jeep Renegade 4xe llega con las versiones Limited de 190 CV y Trailhawk de 240 CV, todas con tracción 4x4 y con acabado de alta gama. Su autonomía eléctrica es de 50 kilómetros. De mayor tamaño es el Jeep Compass 4xe, que al igual que el Renegade, se comercializa con las versiones enchufables Limited y Trailhawk con motores de 190 y 240 CV y tracción total.

Por último, cierra el abanico de modelos el Suzuki Across, su primer modelo híbrido-enchufable basado en el Toyota RAV4. Se trata de un SUV robusto y deportivo equipado con un sofisticado sistema Plug in Hybrid y tracción 4x4 electrónica E-Four que ofrecen un comportamiento y una eficiencia superiores, unidas a las capacidades y al estilismo de un moderno SUV. El sistema híbrido Plug in del ACROSS proporciona una economía de consumo y una suavidad de aceleración incomparables, con unas emisiones de CO2 de tan solo 22 g/km.

En el corazón del sistema híbrido Plug-in se encuentra un potente motor eléctrico frontal que logra un par vigoroso a bajas velocidades, y se combina con un motor de 2.5l para conseguir una rápida aceleración a velocidades altas. Con una potencia máxima de 134KW (182CV) y 270NM de par, el motor eléctrico recoge su energía de una batería de ión litio de alta capacidad y 18.1kWh (50.9Ah) que va alojada bajo el suelo. Permite recorrer sin emisiones una distancia de 75 kilómetros.