Neumáticos de invierno: ¿por qué deberías usarlos?

Tras el último temporal vuelve a surgir el debate de la conveniencia o no del uso de neumáticos de invierno en nuestros vehículos. Las recientes imágenes y vídeos de coches impotentes en su avance ante la nieve van a hacer reflexionar a muchos conductores sobre qué calzan sus automóviles. Al igual que nos ponemos botas si vamos a la nieve o al monte, nuestro vehículo también. Y más si rodamos por debajo de los 7 grados centígrados con frecuencia. Las ruedas de invierno, minoritarias en nuestro país pero obligatorias en Centro Europa y Escandinavia, son una garantía por debajo de esa temperatura, donde los neumáticos de verano no dan la talla.

Se diferencian fundamentalmente del neumático de verano en tres aspectos. Primero, presentan un dibujo más profundo, que evacua de forma más rápida y eficaz el agua. Segundo, incluyen muchas más laminillas en los tacos, que mejoran la adherencia en suelos deslizantes como nieve o hielo. Por último, el compuesto utilizado es diferente (más blando y flexible), por lo que no pierden propiedades por debajo de 7 grados centígrados, como ocurre con los de verano.

Esto se traduce en que el uso de neumáticos de invierno hace que a 80 km/h y en suelo mojado, se reduzca la distancia de frenada de 40 a 34 m. Más diferencia hay sobre nieve a 50 km/h: con gomas normales es de 63 m, en cambio con las de invierno es de 32 m.

Y al margen de este plus de seguridad, la mayor ventaja es que evitan la engorrosa colocación de las cadenas. Es muy sencillo diferenciarlos a simple vista. Lucen un pictograma con una montaña de tres picos y un copo de nieve en el flanco. Pasados los fríos, no olvide cambiarlos en verano, si no, acelerará su desgaste por el calor.

