La donostiarra Isabel Zapardiez despliega Costura y sofisticación en París

La donostiarra Isabel Zapardiez, que cuenta con un estudio en Pamplona, ha presentado su nueva colección 'Nebula' durante la Semana de la Moda de París, haciendo un amplio despliegue de Costura. Ha sido en el histórico Hotel d'Évreux, en el evento Fashion Week Studio, y al estilo de las presentaciones de grandes casas de moda parisinas.

Es la primera vez que la diseñadora ha presentado colección en París, una idea que barajó desde los primeros bocetos y ha impregnado toda la colección. “París es la ciudad perfecta para esta colección. Me lleva a la costura de autor, a la artesanía, a un lugar donde podía recrear la colección que tenía en la cabeza después de llevar un tiempo desarrollando la línea Ready to Wear” afirma.

'Nebula' se inspira en los colores y patrones de las nebulosas, como explosiones de creatividad en el espacio oscuro. En la colección Isabel Zapardiez vuelve con fuerza a la Costura clásica y artesana, que está en la base de su marca y de su forma de hacer. Se advierte en la riqueza de los tejidos, en el abundante trabajo de moulage y el amplio desarrollo de bordados a mano, entre otros elementos.

La diseñadora plasma su fascinación estelar en una colección Couture muy sofisticada en cuanto a la abundancia de detalles, creando prendas muy elaboradas. Al tiempo, es una colección que da cabida a todos los estilos y todos los complementos -zapatos, guantes, bolsos, cinturones-.

'Nebula' ofrece un universo completamente versátil en 21 propuestas, una por cada año de trayectoria de la marca. Engloba el abanico de prendas más amplio del vestuario con la idea de que cada mujer las pueda llevar a su terreno a través de variaciones de color y modificaciones de forma y hechura.

Presenta pantalones, camisas, monos, -otro de los sellos de la casa-, faldas midi y minifaldas, faldas pantalón, shorts, abrigos, chalecos… que se combinan para conseguir efectos muy diferentes y diversos.

En cuanto colores, predomina el negro, pero siempre matizado. Se combina con tonalidades doradas y amarillas, y también adquiere luz a través de transparencias y brillos, consiguiendo una temperatura general de mucha calidez.

La variedad y riqueza de tejidos es otra de las características de la colección. Hay presencia de brocados, organzas flocadas, organzas de seda natural, satén, etc

A través del patronaje, de los bordados, la combinación de materiales… se construyen prendas con formas muy diversas. Se juega con los volúmenes en la parte superior del cuerpo en prendas de aspecto oversize y también en faldas con amplias estructuras.

La colección hace un guiño al Ready to Wear y al Bridal incluyendo también referencias a los dos mundos. Pero en realidad, la diseñadora abre la puerta a la interpretación libre de las prendas, que se pueden trasladar al universo nupcial.

El entorno de los salones napoleónicos del hotel sirvió de marco idóneo para la puesta en escena de la colección, en un ambiente muy clásico.

La presentación se abrió con un conjunto de sensación invernal: un mini vestido y abrigo en exquisita lana merina flocada, con complementos en pelo ecológico. Continuó con los looks más sport sofisticado en los que se integraban vestidos cortos, trench coats, bombers… para ir entrando poco a poco en looks de tarde y terminar con propuestas puramente de noche. El cierre lo puso un fantástico vestido de cuero ecológico con falda capa y chaleco de tul bordado terminado en una gran cola, creando un look que puede ser de novia o no y dando idea del concepto que propone toda la colección.