Zara se codea con el lujo en una colección de Narciso Rodríguez

Marta Ortega era consciente de que el pasado 12 de julio, con motivo de la primera junta de accionistas de Inditex que presidía, su imagen iba a dar la vuelta al mundo. Una ocasión que la empresaria gallega, a la que no se le escapa ni una, supo aprovechar al máximo. La flamante presidenta de Inditex acudió ataviada con un sobrio y favorecedor vestido blanco aderezado con un fino cinturón negro. Se sabía que el estilismo era del buque insignia de la compañía, Zara, pero no estaba a la venta. Hasta ahora. Se trata de una de las 25 piezas que la firma lanza en colaboración con el diseñador Narciso Rodríguez, maestro del minimalismo más sofisticado. El modista, gran amigo de Marta Ortega, fue el autor del traje de novia de la gallega en su primer matrimonio, hace ya una década, con el jinete Sergio Álvarez Moya. Ya entonces quedó patente la gran conexión entre el diseñador y la heredera del imperio de Amancio Ortega. Ambos sienten pasión por el estilo sencillo, realista, atemporal y, por qué no, sugerente. Esas cualidades, que suponen la esencia misma de la moda actual, son encapsuladas por Zara en una colaboración especial -y limitada- con el estadounidense.

Minimalista de la moda

Con una trayectoria profesional de más de 30 años, Narciso Rodríguez es uno de los principales exponentes del minimalismo dentro de la moda. Su diseño más conocido es el vestido de novia que hizo para su también amiga Carolyn Bessette Kennedy, en 1996. Se trata de un vestido lencero tan deslumbrante y simple a la vez que generó toda una transformación en la estética en torno a los vestidos de novia. Y, lo que es más complicado, continúa siendo un icono. Los diseños del estadounidense de origen cubano han demostrado mejorar con el tiempo. Prueba de ello son las 25 prendas y complementos de la colección 'Narciso Rodriguez x Zara', todas extraídas de su archivo, demostrando que el buen diseño perdura.

La colección evidencia tanto su agudo sentido de la arquitectura como la intimidad que estableció con el cuerpo. Lo que hacía que un vestido de Rodríguez fuera tan sexy no era que éste fuera ajustado, sino que debajo de ese vestido el cuerpo siempre permanecía libre. "Hay un hermoso vestido lencero en la colección que tiene un corte al bies y costuras interesantes", señala sobre la versión del vestido nupcial de Carolyn Bessette Kennedy, que 'suena' a superventas. "Refleja -continúa- lo que la gente imagina cuando piensa en mi marca, que todo fluye sobre el cuerpo".