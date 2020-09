Pantalones con manchas de hierba por 700 euros, el último diseño de Gucci

Los diseños que cada cierto tiempo se dejan ver sobre las pasarelas a menudo dejan a más de uno con la boca abierta. Un buen ejemplo es el de la pantalla protectora facial de Louis Vuitton, pero ahora parece que Gucci le va a hacer la competencia en excentricidad y extravagancia.

La firma italiana ha comenzado a comercializar unos pantalones con manchas de césped, de efecto envejecido o manchado, siguiendo la tendencia grunge, que parece que va a pisar fuerte esta temporada.

La marca de moda está explorando nuevas visiones de tejidos, reinterpretándolo con diferentes técnicas de diseño que difuminan la línea entre lo vintage y lo contemporáneo.

Los vaqueros tienen manchas deliberadas de hierba en las rodillas, recreando una ilusión de haber estado jugando todo tipo de aventuras en el jardín de tu propia casa, y un precio de casi 700 euros.

Muchos usuarios de Twitter han reaccionado ante la nueva prenda comentando que "ya lo han visto todo" o que ahora gracias a la moda "tiene dos pares de pantalones que puede vender".

Wow... I have two pairs that I can sell now that its fashion...