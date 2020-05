Desde este jueves 21 de mayo, las mascarillas son obligatorias en los espacios públicos. Si en los últimos tiempos se había podido ver a diferentes celebridades e 'influencers' en las redes con los modelos más variopintos, esta moda se ha multiplicado y promete seguir en la misma línea en los próximos tiempos.

La apuesta de las marcas por este producto es más que segura. Que se lo pregunten a Kim Kardashian, que acaba de lanzar una colección de mascarillas con un resultado demoledor: se agotaron en una hora.

NOW AVAILABLE: @SKIMS Seamless Face Masks in 5 colors at https://t.co/Qsy51Sl2Sd. Buy 4 for $25 now and enjoy free shipping on domestic orders, while supplies last. pic.twitter.com/Ohkee1WzqI