Hannibal Laguna destaca en Pamplona el valor de los jóvenes en la moda

Actualizada 14/02/2019 a las 13:16

Los diseñadores Hannibal Laguna y Modesto Lomba, participantes en el certamen Pasarela 948, que se celebra en Pamplona hasta el próximo sábado, han destacado el buen estado de salud de la moda española y, en especial, de los jóvenes creadores, que tienen en este evento un escaparate para mostrar sus colecciones.



El certamen reúne durante tres días a marcas consagradas como Hannibal Laguna, Ágatha Ruiz de la Prada o María Lafuente, otras más próximas a Navarra como José Ramón Peleteros, Organza, SKFK y Mood EH y centros de formación como Creanavarra y la Universidad de Navarra (Grado de Diseño de Moda).



En la inauguración del certamen, Hannibal Laguna ha señalado a los medios de comunicación que Pasarela 948 es "una plataforma ideal para que los jóvenes diseñadores puedan encontrar un lugar donde empezar a desarrollar sus carreras" y tener "ese relevo generacional que tanto nos hace falta en la moda".



Laguna, quien ha recomendado a los jóvenes diseñadores que entiendan que "en realidad la moda española es una industria cultural con un gran futuro", ha explicado que este sector es en España "el reflejo de lo que es la moda hoy en día, que es la libertad y la pluralidad".



El diseñador ha reconocido que la moda, como cualquier otro sector, se ha visto afectada por la crisis económica, pero ha resistido estos años porque estaba ya muy bien posicionada internacionalmente por autores que eran "referentes" y por la fortaleza de ámbitos como la moda nupcial.



"Los ojos de todo el mundo nos están mirando cada vez que realizamos un vestido de novia. Somos creadores de tendencia", ha subrayado.



Por su parte, el diseñador Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), ha mostrado su apoyo a los jóvenes creadores: "Quien tiene la 'osadía' de iniciar una aventura nueva haciendo una colección, subiéndose a la pasarela, para mí ya tiene todos los respetos porque es un esfuerzo importante".



"Muchas veces desde la distancia no se entiende lo que es subirse a una pasarela, no solamente por el coste emocional, sino también económico, es un reto importante que tiene merecido el respeto absoluto", ha resaltado Lomba, quien ha recibido un premio especial de la organización del evento por su apoyo al mismo en los últimos años.



Esta edición del certamen, ha recordado, está dedicada a la mujer porque "siempre es protagonista" de la moda.



El diseñador ha asegurado que Devota & Lomba lleva 32 años en las pasarelas "con las mujeres como protagonistas, como compañeras absolutas de la evolución social, económica, cultural" de este sector. "Quien no tenga claro esto ha perdido ese tren del mundo", ha aseverado.

Lomba ha considerado que en España está garantizada la cantera de diseñadores: "Somos un país creativo, la pena es que no nos acompañen las gestiones empresariales con la misma capacidad creativa que tienen nuestros creadores"

