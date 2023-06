El tesoro 'crítico' y 'raro' escondido bajo el suelo de España

Boro, cobalto, tierras raras, galio, germanio, grafito natural, litio, magnesio, manganeso, metales del grupo del platino, níquel, silicio metálico, titanio metálico y tungsteno. No es un examen de química de la ESO ni tampoco un repaso de la tabla periódica. Es la lista de materias primas que la Comisión Europea ha establecido como estratégicas para el futuro y necesarias en la transición energética. "Son críticas, porque hay un riesgo de suministro o porque su producción la concentra un país", asegura Ester Boixereu Vila, geóloga y especialista en recursos minerales en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

"Hoy, China controla la industria de procesado mundial. Casi el 90% de las tierras raras y el 60% del litio se procesan en China", aseguraba a finales del año pasado la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. Los planes comunitarios pasan porque, al menos, el 10% de la producción de estos materiales críticos se haga dentro del bloque de la Unión en 2023.

Una de las últimas estadísticas mineras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico advertía que "la diversidad geológica hace que en el territorio existan yacimientos de muy diferentes rocas y minerales, lo que da lugar a una variada e importante producción minera".

Sin embargo, "llevamos 40 años sin investigar en profundidad las materias primas que tenemos en el subsuelo de la península ibérica", advierte César Luaces, director general de la Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales (Primigea). "Estamos en ello", responde Boixereu. Un inventario que ya se ha dado en Andalucía y ha revelado indicios de la existencia de 17 minerales críticos en Andalucia: antimonio, bario, berilio, bismuto, boratos, cobalto, estroncio, flúor, fosfatos, grafito, litio, platinoides, silicio, tierras raras, titanio, vanadio y wolframio. Trabajo firmado también por Ester Boixereu que afirma que el "inventario nacional lo presentaremos próximamente", explica.

Las previsiones y antiguas proyecciones ponen a España y, sobre todo, a la península ibérica en el centro de todas las miradas. "España es el tercer país con mayores recursos minerales, al menos desde el punto de vista geológico", destaca Vicente Gutiérrez, presidente de Confedem, la Confederación Nacional Empresarios de la Minería y Metalúrgica.

MINERALES PARA LA TRANSICIÓN

La transición energética está en marcha, los planes de descarbonización están desarrollados pero los materiales escasean. Los componentes de un coche convencional pasan por el cobre, el manganeso o el zinc, pero la lista de ingredientes del eléctrico se hace más grande: litio, cobalto, níquel, tierras raras.

Solo para el litio, el oro blanco del S.XXI, los cálculos de la industria y de la Unión Europea apuntan a que para 2050 serán necesarias 800.000 toneladas de este material. Según los últimos datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), China es líder mundial en producción y extracción de este material esencial para fabricar las baterías de los coches eléctricos.

Es por ello que la búsqueda de este químico metálico blanco se ha convertido en una prioridad para el club comunitario. "Hemos pedido a los Estados miembros que elaboren Programas Nacionales de Exploración dirigidos a las materias primas críticas un año después de la entrada en vigor de este Reglamento, que deberán revisarse y actualizarse, si es necesario, al menos cada 5 años", responde a este periódico una fuente de la Comisión Europea.

"En el subsuelo español hay ingredientes para el futuro tecnológico", responde el presidente de Confedem. Las miradas se dirigen al oeste peninsular, a la zona que los portugueses llaman "raia". Esta costura que hace de frontera con el país vecino es muy abundante en este mineral. Según expertos, Portugal tiene las mayores reservas de litio de toda Europa y la novena del mundo. A este lado, ya en suelo español, la Unión Europea pone sus coordenadas sobre Cáceres.

A pocos kilómetros de la ciudad extremeña, un consorcio lleva años intentando explotar "uno de los grandes yacimientos de litio en el continente europeo", detalla el club comunitario en varios informes. "Tenemos en torno a un 2-3% del 10% del litio que Europa quiere extraer para 2030", revela Ramón Jiménez, CEO de Extremadura New Energies.

En el caso de la mina en el Valle de Valdeflores (Cáceres), el proyecto se ha encontrado con el rechazo de parte de la sociedad cacereña y también de los ecologistas. "Hemos logrado vencer esas reticencias", añade Jiménez. En estos momentos, los promotores están a la espera de recibir los permisos necesarios. "La hoja de ruta es que los tengamos el próximo verano", asegura. "Aunque lo importante no es extraer el litio, sino transformarlo en hidróxido de litio que es el necesario para la tecnología y eso lo tenemos estimado para mediados de 2026", puntualiza el CEO de Extremadura New Energies.

Sin embargo, este 'oro' blanco es solo un ingrediente más en la receta de la transición energética, donde aparecen otros nombres como cobalto, silicio, cromo, zinc, manganeso o níquel. Construir un aerogenerador de 3 megavatios y 150 metros de altura se necesitan: 1 tonelada de hormigón, 335 toneladas de acero, 4,7 toneladas de cobre, 3 toneladas de aluminio, 2 toneladas de tierras raras y otros materiales como zinc y molibdeno.

Además, el desarrollo de tecnologías digitales supone un incremento de la demanda de metales como del galio, germanio, indio, tierras raras (disprosio, praseodimio, neodimio), selenio, tántalo y teluro. Las pantallas electrónicas (incluidas las planas y táctiles) han impulsado el consumo de platino, indio y estaño, señala la Real Academia de la Ingeniería en su publicación 'Las materias primas minerales en la transición energética y en la digitalización. El papel de la minería y la metalurgia'.

TIERRAS RARAS CON SABOR IBÉRICO

Hasta hace unos pocos de años, el vanadio, el germanio, el antimonio, el berilio, el renio, el tántalo o el niobio, para los más despistados, podrían pasar por antiguos reyes godos. Ahora son elementos necesarios para dar vida a las nuevas herramientas tecnológicas.

Son las llamadas tierras raras y se han convertido en una de las piezas claves de la tecnología verde del futuro y un caballo de batalla en el tablero de la geopolítica internacional. Pero ni son tierras ni son raras, son abundantes, se caracterizan por ser buenos conductores eléctricos, propiedad fundamental para fabricar baterías, smartphones, paneles solares, turbinas eólicas o equipamiento médico.

En la actualidad, el 98% de estas materias que importa la UE proviene de China, el 98% del borato procede de Turquía y Sudáfrica suministra el 71% del platino que necesita la UE y un porcentaje aún mayor de iridio, rodio y rutenio, metales del grupo del platino.

Materiales que la Unión Europea también ha situado en la península ibérica, concretamente en cuatro puntos: Campo de Montiel (Ciudad Real), la sierra de Galiñeiro (Pontevedra), la Rambla de las Granatillas (Almería) y el complejo basal de Fuerteventura (Las Palmas).

Precisamente, este último punto ha sido lugar de desencuentro entre España y Marruecos. A 4.000 metros bajo el mar, esta reserva natural esconde un importante tesoro de telurio, cobalto y tierras raras. Según varios estudios, la cantidad de telurio, materia esencial para la fabricación de paneles solares , es muy superior a la presente en la corteza terrestre.

Sin embargo hay dos problemas que, de momento, no tienen solución. "No hay tecnología que pueda explotar este monte submarino", revela Gutiérrez. El segundo son las coordenadas de este enclave estratégico.

Tropic forma parte de la cadena montañosa conocida como las "abuelas de Canarias", pero, a diferencia de sus hermanas, se encuentra a unas 269 millas al sur de El Hierro. España solicitó en 2014 a la ONU la ampliación de su plataforma continental a 350 millas náuticas, lo máximo permitido, pero esa petición sigue en estudio y ahora es Marruecos quien, de forma unilateral, ha ampliado la suya -incluyendo aguas saharauis- anexionándose parte de las aguas reclamadas por España.

Dependencia energética En la actualidad, China, al tener bajo su control gran parte de la cadena de suministro de los nuevos materiales para la transición energética, aglutina la producción y manufactura de la amplia mayoría de dispositivos necesarios para la nueva economía.

El gigante asiático, por ejemplo, posee más del 97% de la producción mundial de obleas de silicio, fundamental para la producción de paneles solares, según datos de Bloomberg. "La mejor manera de mantener la independencia energética es tener toda la cadena de producción en tu territorio", destaca Eloy Álvarez Pelegry, académico de la Real Academia de Ingeniería.

Pero para ello hay que superar varias barreras. Una de ellas es la reactivación de la minería en España. Con el paso de los años, el sector ha perdido músculo, sólo quedan 2.655 explotaciones de las más de 3.200 que había a principios de la década de 2010. "Una de las recomendaciones que hacemos es adecuar la formación y promover políticas que favorezcan la aceptación social", apunta Álvarez.

A pesar de los señalamientos como una tierra 'fértil' para impulsar la transición energética, pero no es así según el balance del sector. Según las cifras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y pese al potencial de España, en 2020 se gastaron casi 10.000 millones de euros en importar minerales y metales no ferrosos.

Según los números de las compañías de la industria, España pierde unos 6.000 millones de euros en inversiones extranjeras y unos 20.000 puestos de trabajo al año. Y a día de hoy hay ya más de 30 proyectos paralizados para que no se toque el suelo español. "No puede pasar esto, tenemos potencial minero y tenemos los recursos. Hay que agilizar los trámites y la burocracia", comenta el académico de la Real Academia de la Ingeniería.

En la actualidad, la media de tiempo que se tarda en Europa en poner en marcha una explotación minera es de 15 años. "Así no llegamos a 2030", advierte el CEO de Extremadura New Energies. "Es necesario acortar los plazos si no queremos perder esta oportunidad", responde Ester Boixereu.