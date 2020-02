La presencia de indígenas en la Amazonía es crucial para la estabilidad climática

Actualizada 07/02/2020 a las 09:02

Los pueblos indígenas y originarios de la Amazonía cumplen un rol muy importante en la regulación del clima del planeta, ya que sus territorios, y las áreas protegidas, preservan bosques que albergan el 58% del carbono de esa región sudamericana, según reveló un estudio científico.



"Han sido los que mejor están demostrando a través del tiempo su buena gestión y buen uso de estas áreas", remarcó este jueves a Efe Sandra Ríos, especialista del Instituto del Bien Común (IBC) en Perú, que participó en el estudio que ofrece "evidencia concreta y medible" sobre el papel de los pueblos indígenas y tradicionales.



Según la investigación, que apareció en un artículo el pasado 27 de enero en la publicación oficial de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU, los bosques de la Amazonía contienen 73.000 millones de toneladas de carbono.



"Tenemos mas del 50 % de este carbono almacenado en sus territorios y es importante que el gobierno cogestione con estas organizaciones. El apoyo de los actores locales es clave para seguir protegiendo nuestros bosques", remarcó Ríos.



ESTUDIO CIENTÍFICO

El estudio estuvo a cargo de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), un consorcio de que es representado en Perú por el IBC, en alianza con el centro de investigación Woods Hole Research Center (WHRC), de Massachusetts, y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).



En el artículo se explicó que los territorios indígenas y las áreas protegidas experimentan menores pérdidas de carbono a lo largo de los años porque tienen tasas más bajas de deforestación y degradación forestal, lo que contribuye directamente a regular el clima y evitar que el calentamiento de la tierra sea más intenso.



La investigación utilizó imágenes de satélites combinadas con mediciones en campo para analizar las pérdidas y ganancias de biomasa en la región Amazónica entre 2003 y 2016, lo que permitió determinar que las pérdidas llegaron a 3.400 millones de toneladas, mientras que las ganancias fueron de 1.200 millones de toneladas.



PERÚ Y SUDAMÉRICA

En el período estudiado, Perú perdió 26,4 millones de toneladas de carbono y, al igual que los demás países amazónicos, afronta la inadecuada gestión de las reservas de carbono.



"Tanto a nivel regional como de país tenemos más del 50 % (del carbono) dentro de estas áreas; a nivel de pérdida, Perú ha perdido solo 26 millones de toneladas, frente a más de 1.000 millones que se han perdido en toda la región", detalló Ríos.



El estudio ha determinado que dentro de los territorios indígenas y áreas protegidas "la pérdida ha sido mínima" y ha identificado la parte de esa pérdida que ha sido por deforestación y "por alguna perturbación al bosque, principalmente degradación forestal".



LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS

El estudio contó con el acompañamiento de representantes indígenas organizados en la COICA, que reúne a los pueblos de los nueve países amazónicos, cuya importancia también fue rescatada por su representante Gregorio Mirabal.



"Para nosotros es muy práctico, si no hay selva, no hay agua. Si no hay bosque, no hay vida. Si no hay bosques, no hay medicina, ni alimento. No podemos realizar nuestras actividades cotidianas, espirituales, sociales, económicas y culturales. Sin bosque o selva no hay vida", remarcó Mirabal.



Por ese motivo, los autores pidieron que se incremente el apoyo y la protección a las poblaciones indígenas ya que, según indicaron, "los resultados sugieren que no se respetan" sus derechos y que "hay leyes que ponen en peligro los bosques a medida que crece la demanda mundial por la riqueza mineral, el combustible y la materia prima".



PROTEGER A LOS INDÍGENAS

Según cifras de la investigación, en los nueve países de la Amazonía hay 3.344 territorios indígenas y 522 áreas protegidas, por lo que la suma de todas estas tierras, entre áreas ya reconocidas o en fase de demarcación, revela que el 52 % de la selva amazónica se encuentra bajo algún tipo de protección.



"Ellos aportan con sus prácticas tradicionales, siguen apostando porque el bosque sea su suministro, su supermercado, y a partir de eso siguen tratando al bosque con respeto, de mantener el árbol en pie, pero mirando a todos sus componentes y todos los servicios que le ofrecen", sostuvo Ríos.



Por ese motivo, reiteró que además del reconocimiento de sus derechos territoriales, los indígenas necesitan de la presencia del Estado en el campo, ya que vienen denunciando actividades ilegales que se presentan "y hacia las cuales el Estado hace caso omiso".

