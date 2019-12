El pimer ministro australiano y Greta Thunberg se enfrentan por la crisis climática

Actualizada 23/12/2019 a las 09:25

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, y la activista contra el cambio climático Greta Thunberg mantuvieron este lunes un cruce de críticas sobre los vínculos entre los incendios en el país oceánico y la crisis causada por el calentamiento global.



La disputa comenzó cuando Thunberg publicó el domingo en su cuenta de Twitter imágenes de los incendios acompañadas del comentario: "Ni siquiera catástrofes como ésta parecen suscitar medidas políticas, ¿cómo es eso posible?".



"No me corresponde hacer comentarios sobre lo que personas de fuera de Australia creen que debe hacer Australia. En Australia haremos lo que creemos que es apropiado para Australia y ése ha sido siempre el principio por el que me guío. No estoy aquí para tratar de impresionar a la gente de fuera", respondió Morrison.



El primer ministro australiano tuvo que disculparse públicamente el domingo por haberse ido a Hawái con su familia durante los incendios en su país, que se están viendo agravados por una ola de calor que ha elevado la temperatura media máxima a un nuevo récord de 41,9 grados.



Morrison, un férreo defensor de la importante industria del carbón, se ha enfrentado a una serie de manifestaciones en protesta por su falta de liderazgo durante los incendios y la falta de medidas para reducir las emisiones de gases contaminantes y emprender una transición hacia el uso de energías limpias.



Entretanto, unas 200 casas quedaron destruidas durante el fin de semana en Australia por la oleada de incendios en condiciones "catastróficas" que afectaron gran parte del sureste del país, donde siguen activos más de un centenar de focos.



Las autoridades prevén que a finales de semana vuelvan a agravarse las condiciones ante esta oleada de incendios, que comenzaron antes del inicio del verano austral en el que se espera una escasez de lluvia hasta el 21 de marzo.

Selección DN+