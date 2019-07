Un total de 28 empresas se unen a la campaña de la ONU para limitar el calentamiento global a 1,5ºC

Actualizada 24/07/2019 a las 13:27

Un total de 28 empresas se han unido hasta la fecha a la campaña de la ONU 'Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future' para que el sector privado asuma como propio el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales.



Las primeras empresas que se han sumado a la iniciativa son, entre otras, Acciona, AstraZeneca, Banka BioLoo, BT, Dalmia Cement Ltd., Eco-Steel Africa Ltd., Enel, Hewlett Packard Enterprise, Iberdrola, KLP, Levi Strauss & Co., Mahindra Group, Natura & Co, Novozymes, Royal DSM, SAP, Signify, Singtel, Telefónica, Telia, Unilever, Vodafone Group PLC y Zurich Insurance, que representan a más de un millón de empleados de 17 sectores y más de 16 países, según detalla la ONU.



De estas compañías, AstraZeneca, BT, Hewlett Packard Enterprise, Levi Strauss & Co., SAP, Signify y Unilever ya tienen objetivos de reducción alineados a 1,5°C que cubren las emisiones de gases de efecto invernadero de sus operaciones. Los compromisos de estas compañías atienden el informe más reciente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC), que advirtió sobre las consecuencias catastróficas si el calentamiento global supera los 1,5°C.



La campaña ha sido auspiciada por el Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global Compact) para que el sector privado presione a las instancias políticas a adoptar compromisos científicos y firmes para mitigar el aumento de la temperatura en 1,5°C sobre el nivel preindustrial. Este objetivo supone adoptar el compromiso más ambicioso de los planteados en el Acuerdo de París de cara a lograr la neutralidad en carbono en 2050.



"El liderazgo climático nunca ha sido más importante de lo que es ahora, y es inspirador ver a tantas compañías y marcas diversas elevando sus ambiciones con audacia", ha asegurado la directora Ejecutiva y directora Ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU, Lise Kingo.



"Las empresas líderes ya están demostrando que los objetivos climáticos que cumplen con los 1,5°C son posibles y animo a todas las empresas a aprovechar esta oportunidad para posicionarse a la vanguardia de este movimiento y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha señalado.



"El secretario general de la ONU ha pedido a los líderes que asistan a la Cumbre de Acción por el Clima en septiembre con planes claros para grandes recortes de emisiones en el camino hacia una economía de cero emisiones netas para el 2050", ha añadido por su parte el embajador Luis Alfonso de Alba, de la ONU Enviado Especial del Secretario General para la Cumbre de Acción por el Clima.



"Es muy alentador ver a estos líderes climáticos en la comunidad empresarial global tomar medidas, tanto para ayudar a enfrentar la emergencia climática como porque tomar medidas climáticas presenta grandes oportunidades para los que se mueven temprano. Al enviar fuertes señales de mercado, estas compañías están demostrando a los gobiernos que necesitan acelerar sus planes nacionales de acuerdo con la última ciencia del clima", ha detallado.



Las compañías que están elevando el nivel para la ambición corporativa del clima están comprometidas a establecer objetivos basados en la ciencia a través de la iniciativa 'Science Based Targets' (SBTi), que evalúa de forma independiente los objetivos corporativos de reducción de emisiones en comparación con la última ciencia del clima.



Hasta la fecha, 600 de las empresas más grandes del mundo están estableciendo objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero basados en la ciencia alineados con el Acuerdo de París. En abril de 2019, el SBTi lanzó nuevos recursos de validación de objetivos para permitir a las empresas establecer objetivos coherentes con 1,5ºC.



"La ciencia es clara: para limitar los impactos catastróficos del cambio climático, debemos asegurarnos de que el calentamiento no supere los 1,5ºC. La ambición es alta, pero es alcanzable, y los objetivos basados en la ciencia le dan a las compañías una hoja de ruta para llegar allí", ha asegurado Paul Simpson, miembro de la Junta de SBTi y CEO de CDP.



"Instamos a todas las compañías a aprovechar esta oportunidad para alinear sus negocios con un futuro de 1,5°C e impulsar la transición a una economía de carbono cero", ha aseverado.

Selección DN+