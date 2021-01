Tres recetas dulces para recibir a los Reyes Magos

Actualizada 05/01/2021 a las 11:29

Cuando lean esto todavía será Navidad. Esas fiestas extrañas y diferentes que nos ha tocado vivir. Pero todavía Navidad. Así que los dulces siguen estando permitidos. No me miren con esa cara, todos sabemos que los propósitos de año nuevo empiezan el 7 de enero. Bueno, este año que la Navidad termina casi en fin de semana incluso el lunes 11 si me apuran la felicidad. Lo que el cuerpo nos pida para empezar 2021 con las pilas cargadas y la energía a tope, que la vamos a necesitar. Dos de las recetas de hoy tienen ese punto navideño pero se trata, sobre todo, de recetas de aprovechamiento. Unos claros últimos coletazos navideños. Un coulant para terminar todo el turrón blando que ha sobrado y un bizcocho para hacer lo mismo con el rosco de reyes que dos días después ya se ha quedado seco y nos da pena tirar. Me recuerda un poco al meme ese en el que le preguntan a un tipo: ¿Tú qué haces con la comida que sobra? Y contesta sorprendido: No entiendo la pregunta. Yo tampoco entiendo que haya alguna casa en la que sobre rosco pero hay gente para todo. Fue una de las enseñanzas de 2020. Por supuesto la tercera receta de hoy es el tradicional rosco de Reyes. No es receta de aprovechamiento o bueno sí, de “aprovechemos el último día de fiesta para ponernos morados de esta maravilla sin sentirnos culpables”. No, en serio, uno de los propósitos de 2021 tiene que ser exigirnos menos. (Mis padres ahora muy nerviosos con que me exija todavía menos). Pero ya me entienden, agobiarnos menos, hablaros mejor a nosotros mismos, practicar más la indeferencia, que nos afecte menos la opinión de los demás... Y cocinar más, ese tiene que ser es otro de los objetivos para este nuevo año.Tranquilos que para esto yo seguiré aquí con mis recetas sencillas de los martes. Y volverán los cursos de cocina de la calle Zapatería... ¡Ayyy ese sí sería un buen regalo! Crucemos los dedos...

