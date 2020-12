Tres recetas para hacer con niños

Actualizada 01/12/2020 a las 11:14

Ya están aquí. Los puentes que cuando estudiábamos estábamos deseando que llegaran y que ahora que tenemos hijos tememos por encima de todas las cosas. Si trabajamos porque hay que pensar dónde les encajamos, si no trabajamos porque hay que pensar cómo les entretenemos, si teletrabajamos... si teletrabajamos queda rezar y poco más... Hacer los mismos malabarismos que hicimos durante el confinamiento de primavera y los que han venido después. Madre mía, 2020, qué ganas tenemos de que desaparezcas. Yo el otro idea hice unos cupcakes mientras escribía un reportaje sobre pensiones. Las malditas magdalenas me quedaron como el mismito drama de las pensiones. Desastre. No pude dormir viendo la cara de decepción de mi adolescente de cuatro años así que el sábado me fui a Estella a que mi mañosa y apañada amiga Carol Ágreda me enseñara a hacerlos. Los grandes líderes de la humanidad lo son porque saben rodearse de gente mejores que ellos. Pues eso. Echo tanto de menos nuestros cursos de cocina en la calle Zapatería que esa mañana me sirvió para calmar un poco las ansias de volver a disfrutar de esos ratitos culinarios con nuestras señoras. ¡Os echo de menos, chicas! ¡Volveremos pronto! A ver, que me lío mandando mensajes en una botella. El caso es que Carol tiene un local en Ayegui donde organiza cursos para niños, caterings, gofres los fines de semana... y ahí que me planté con mi libreta al grito de: “¡Dime recetas para niños para hacer estos puentes infernales!” Y aquí estoy compartiendo mis aprendizajes reposteros, porque el drama de una es el drama de todas. Tres recetas geniales para pasar un rato divertido con los más pequeños de la casa. Delantales, gorros hechos con folios, música a todo volumen y horas por delante para disfrutar de esos seres que nos alegran la vida aunque hagan que nos metamos en la cama reventaditos everyday.

