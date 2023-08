Salmón ahumado con parmesano

Paso 1: Paso 1: Para hacer este carpaccio sólo tenemos que cortar el salmón lo más fino que podamos (si no lo hemos comprado ya laminado) , y los servimos por encima con una mezcla hecha con aceitunas negras, cebolla dulce y alcaparras, todo cortado muy finito y con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Paso 2: El último toque se lo aporta el queso parmesano cortado en lascas. Si no estamos tan perezosos podemos ahumar el salmón en casa nosotros mismos. Para ello tendremos que haber comprado un lomo grande y lo pondremos en una bandeja (con la piel hacia abajo) encima de una capa del preparado para ahumar que venden en algunos supermercados. Yo a ese preparado le añado, además, todo lo que pillo: tomillo, pimienta, eneldo... Y encima del salmón otra capa del preparado. Que el pescado quede completamente cubierto. Cubrimos la bandeja con papel film y lo dejamos así un día entero en el frigorífico. Y a disfrutar orgullosos.Paso 1: Para hacer este carpaccio sólo tenemos que cortar el salmón lo más fino que podamos (si no lo hemos comprado ya laminado) , y los servimos por encima con una mezcla hecha con aceitunas negras, cebolla dulce y alcaparras, todo cortado muy finito y con un chorrito de aceite de oliva virgen extra.