Siete restaurantes en Navarra para disfrutar de una buena comida este otoño

El otoño ha comenzado sin restricciones que nos impidan disfrutar completamente de bares y restaurantes. Ha llegado el momento de volver a encontrarnos alrededor de una mesa para celebrar la vida. También de olvidarnos un poco de esos fogones que tanto usamos durante el confinamiento y confiar nuestras grandes comidas a empresas de catering especializadas. Es hora de que otros cocinen por nosotros. Siete lugares donde la gastronomía se convierte en protagonista. Siete ideas repartidas por toda Navarra para comenzar este otoño de la mejor manera posible: disfrutando de manjares alrededor de una mesa. También hay espacio para las copas. Y para bailar. Feliz vuelta a la normalidad más gourmet.

CATERING DE CAROL ÁGREDA

El trato cercano, la confianza, la profesionalidad y el saber hacer son las claves del éxito del Catering de Carol Ágreda que arrancó en 2012 con un local en Ayegui al que se le suma desde abril una crepería en la Plaza Santiago de Estella. Dos espacios que giran en torno a la pasión de Carol Ágreda por la gastronomía.

El catering tiene como centro de operaciones el local situado en el número 8 de la calle Polideportivo de Ayegui. El mismo lugar donde Ágreda organiza cursos y talleres para todas las edades y cumpleaños temáticos infantiles. Ahí está situada también la cocina desde la que se preparan los platos que han llegado a servir comidas para más de 150 personas. “Estamos especializados en comidas populares y en celebraciones de eventos como bautizos, comuniones, bodas, lunch de empresas... de las que solemos encargarnos hasta de la decoración”, explica Ágreda a la que se le puede pedir presupuesto llamando al teléfono 676957636.

Pero también en el día a día están presentes, con la posibilidad de encargarles desayunos a domicilio, cajas de cumpleaños personalizadas... “cualquier idea gastronómica que se le ocurra al cliente nosotros la hacemos realidad”, dice segura. Y todo con la tranquilidad de poder pedir presupuesto sin compromiso. “Nos adaptamos a todas las situaciones dando diferentes ideas. Para nosotros lo más importante es que el cliente esté cómodo y que se sienta libre para proponernos todo lo que se le pase por la cabeza. Estoy segura de que podremos darle una solución”, asegura.

Los fines de semana de invierno el local rosa se transforma en una gofrería donde se puede elegir este dulce con decenas de topping por encima. “Y en Estella tenemos un local en la Plaza Santiago donde vendemos caprichos como perritos calientes, gofres, crepes, bagels, galletas navideñas...” La gastronomía siempre como vehículo para hacer felices a sus clientes. Se puede seguir todo lo que hace en su perfil de Instagram: carolagreda.catering

LA LOLI GASTROBAR

Este mes de octubre inaugurarán su terraza cubierta exterior. "Podremos dar más servicio ya que tendremos un espacio al aire libre semi cubierto con todas las prestaciones que caracterizan a nuestro local", explican Marcelo y Ana. "Disfrutar trabajando y hacer disfrutar a clientes y amigos de La Loli dando un servicio cercano de calidad y productos de cercanía". Ésta es la filosofía del gastrobar situado en la Plaza Valle de Aranguren de Mutilva que encara el final del año con muchas novedades.

Para noviembre, para la primera semana, está preparado el lanzamiento de la nueva carta basada en los clásicos platos loleros de siempre. “Sería imposible quitar platos que tienen mucha demanda. Lo que vamos a hacer es agregar variedad en carnes, pescados y en platos de elaboración propia. Siempre manteniendo la misma calidad que el primer día”, aseguran. Revisar la carta completa así como realizar el take away se puede hacer a través de su página web. Y desde el 1 de noviembre se podrán hacer los pedidos a través de Uber. “Tenemos un menú variado aunque no extenso. Preferimos dar mayor importancia al producto fresco y saludable”. El menú se sirve de martes a viernes por 14 euros y el cliente puede escoger tanto de la carta como de las diferentes sugerencias semanales.

“Una de las claves del funcionamiento de La Loli es que siempre hemos intentado hacer sentir a nuestros clientes como en casa dando cariño y cercanía en el trato y convirtiéndolos al final en amigos. Les agradecemos mucho que hayan estado a nuestro lado en los buenos momentos y en los malos que hemos vivido recientemente”, dicen Marcelo y Ana emocionados.

RESTAURANTE TOPERO

El Restaurante Topero de Tudela es un fiel reflejo de la manera en la que José Aguado Sada entiende la cocina. En su carta se pueden degustar desde grandes clásico de la cocina navarra y vasca, hasta creaciones propias con el producto estrella: la verdura. Siempre en su punto, de temporada. Con ella conjuga sabores e ingredientes. "Una de nuestras claves es el producto de cercanía, sí, siempre teniendo en cuenta la temporada, lo que nos ofrezca la huerta en ese momento", explica Aguado que con 18 años recién cumplidos se marchó a San Sebastián para estudiar en la Escuela de Hostelería Luis Irizar. Desde entonces ha trabajado en prestigiosos restaurantes como Arzak, Urepel, Kursaal (de Martín Berasategui), el Miramón de Arbelaitz o el Astelena, todos ellos en San Sebastián. Ya en su tierra trabajó en el Tubal, en Tafalla, donde llegó a ser Jefe de Partida, y en el Restaurante Rodero, en Pamplona.

Ahora, ya al frente de su propio restaurante tiene claro que el producto fresco, de cercanía y de temporada es la clave. Y eso sirve para todos sus ingredientes. “El pescado intento que sea siempre del cantábrico, tanto de Guetaria como de Galicia. Y lo mismo con las carnes, producto nacional y todo fresco”, asegura el chef. “A mí lo que me gusta es tener un producto perfecto”.

Desde que comenzó uno de sus objetivos ha sido evolucionar. Ir evolucionando conforme avanza la gastronomía. “Seguimos estudiando, leyendo… porque es importante ir adaptándose a los tiempos”, explica Aguado que también es el propietario del Restaurante Príncipe de Viana en Murchante. “Cada vez nuestros clientes nos piden más vanguardia. A mí la palabra no me gusta especialmente porque me parece que vanguardia es mucho más que un plato bonito. Para mí vanguardia también es la sala, el camarero, el servicio, es todo, y para conseguirlo cuesta y hay que hacerlo paso a paso”, añade el chef.

En su restaurante situado en la Plaza de los Fueros de Tudela ofrecen tres menús: el ejecutivo, el de fin de semana y el de verduras. Los tres van variando en función de los productos que ofrecen la huerta y el mar. La temporada manda. Siempre.

CATERING JL ZARAPATEL

La idea de poner en marcha una rama de catering surgió en 2010. "Siempre hemos tenido restaurante en Estella y nos pareció la mejor manera de llevar nuestros platos a las casas", explica Juan Luis Zaratiegui. Después de un tiempo parado "porque lleva mucha dedicación arrancar un proyecto así" lo retomaron en 2014 y vieron durante la pandemia la oportunidad de darle "el empujón definitivo". Han actualizado su web (www.jlzarapatel.com ) donde se pueden encontrar todas sus propuestas. Platos que están en constante cambio según temporada, producción y demanda. Eso sí, los pedidos hay que hacerlos de un día para otro. "Para la inmediatez todavía habrá que esperar un poco".

Ofrecen comidas familiares, de empresa, servicio a bodegas, ayuntamientos…cócteles para eventos que se pueden ajustar en función del presupuesto con el que cuenta el cliente. “También la posibilidad de llevar la comida diaria a personas con dependencia”, explica Zaratiegui. “Vamos, cualquier necesidad en cuestión de comida”, añade. Su servicio Delivery está más dirigido a jóvenes porque tiene un estilo más desenfadado y el Coffe Breaks es perfecto para desayunos y meriendas.

Si se le pregunta a Zaratiegui lo tiene claro: “Ahora mismo yo pediría un solomillo Wellington o unos menudillos. Resume lo que podemos hacer, cocina internacional y de la tierra”. “Proponemos un catering de calidad con una selección de platos creativos y elaborados artesanalmente”, asegura Juan Luis Zaratiegui. “Nuestros platos están cocinados. Se pueden consumir al recibirlos, con un golpe de calor, o conservarlos en nevera hasta la fecha de caducidad que indicamos”, explica el chef.

BAR KIOSKO

El Bar Kiosko , situado en la Plaza del Castillo de Pamplona, fue inaugurado en 1985 por la familia Irisarri de Tafalla. En la actualidad está bajo la dirección de Jose Ramón Irisarri. Entre otras cosas el bar destaca por sus vermuts especiales (obra del maestro vermutólogo J.R. Irisarri). Para acompañarlos dispone de una rica variedad de fritos caseros. Destaca entre todos ellos la croqueta líquida de queso. Su bonita terraza es el lugar perfecto para disfrutar de un vermut en familia, amigos... El local tiene todos los días a disposición de sus clientes un menú diario de temporada que todo el mundo puede seguir desde su pagina web (www.barelkiosko.com ).

Ya por la tarde los gintonics y mojitos del Kiosko son un referente en toda Pamplona. Por algo al Kiosko le llaman la catedral del gintonic. “Una vez entrada la noche el cliente podrá seguir disfrutando en nuestra terraza o nuestro salón de una amplia variedad de pinchos, hamburguesas, bocadillos, raciones variadas...”, explica Ricardo Irisarri.

Los fines de semana el Kiosko recupera sus tardeos donde se puede tomar unas copas en cuadrilla escuchando los últimos éxitos de la temporada y bailar después de mucho tiempo sin poder hacerlo. Todo a partir de las seis de la tarde.

BAR TXOKO

También en la Plaza del Castillo se encuentra el Bar Txoko inaugurado en 1920. En el año 2000 la familia Irisarri de Tafalla compró el local y lo sigue gestionando a día de hoy bajo la dirección de Ricardo Irisarri.

El bar abre su puertas a diario a la siete de la mañana (sábados y domingos a las ocho) y sigue siendo un referente en las mañanas de Pamplona. Allí se pueden degustar desde pinchos de tortilla hasta ricas tostadas de mermelada, bollería, chocolate con churros o un buen plato de huevos con todos sus sacramentos.

Dispone además de una carta de desayunos a medida para todos los públicos. Desde un desayuno mediterráneo como uno clásico, otro saludable o el mítico English Breakfast. Al mediodia la terraza del Txoko vuelve a ser un referente con sus ricos fritos caseros, entre los que destaca la gamba realizada de la misma forma desde 1950. También tienen fama las rabas de calamar para compartir en familia, los pinchos de autor de la cocinera de Ereñotzu, y por supuesto, unos cuantos vermuts especiales para acompañar todo.

BAR RESTAURANTE BEATRIZ

Este restaurante de cocina navarra está situado en Fontellas, en la Carretera de Zaragoza junto a la autovía A-68. Además de ofrecer desayunos, para sus almuerzos y comidas cuenta con el menú del día y carta. Dispone de una gran variedad de platos elaborados con productos de primera calidad. Entre sus especialidades destaca el plato de caracoles fritos, que le ha convertido en lugar de referencia y encuentro tanto de vecinos como visitantes con un trato familiar labrado durante años de tradición en la Ribera. El local se compone de salón comedor, amplia barra y terraza exterior. El restaurante Beatriz abre de lunes a sábado, en horario de 8 a 16 horas y está en la Carretera Zaragoza, km 98- Fontellas. Su teléfono: 948825460.