@Siempre_hambriento. Publico tanto en Soy David García, más conocido en las redes como. Publico tanto en Instagram como en TikTok , y ahora también en Youtube , los platos que suelo elaborar en casa. Cada martes compartiré una videoreceta para viajar sin movernos de nuestra cocina. Platos exóticos para recorrer desde los 'warungs' -pequeños restaurantes familiares- de Indonesia a las hamburgueserías más conocidas de Nueva York.

Curry japonés, una receta tan sencilla de preparar que no se me ocurre mejor manera para iniciarse en la cocina japonesa. Alguno estará pensando: “¿Pero el curry no es indio?”. Sí, pero los británicos lo introdujeron en Japón cuando India estaba bajo su dominio. A partir de ese momento, fue evolucionando hasta convertirse casi en un plato nacional.

No deja de ser un guiso con verduras y carne en el que lo más complicado a la hora de hacerlo va a ser hacerse con un paquete de curry en pasta. Pero con esta pastilla mágica tendremos un plato espectacular en muy poco tiempo. Os dejo por aquí el enlace de compra online.



INGREDIENTES:

4 dientes de ajo

250g de pechuga de pollo

1 cebolla

1 patata grande

2 zanahorias

Aceite de oliva

1 manzana fuji

1 cucharadita de miel

Sal

1 pastilla de curry japonés

Arroz blanco cocido para acompañar

ELABORACIÓN:

1. Pon aceite en un wok caliente y añade cuatro dientes de ajo picados. Deja que se hagan durante un par de minutos y añade una cebolla y una zanahoria cortadas en trozos grandes

2. Cuando la cebolla empiece a cambiar de color añade la pechuga y la patata cortada en trozos

3. Cuando los bordes de la patata se vuelven transparentes, añade una cucharadita de miel, una manzana rallada y agua hasta cubrir por completo.

4. Cuando empiece a hervir, añade la pasta de curry rompiéndola antes en el propio envase. Cuando esté disuelta, baja el fuego -sin que deje de hervir- y deja que se haga durante unos 20 minutos. Si se queda sin caldo, podemos añadir más agua.

5. Prueba, rectifica de sal y sirve con arroz blanco.