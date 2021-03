Actualizada 02/03/2021 a las 06:00

Soy David García, más conocido en las redes como @Siempre_hambriento. Publico tanto en Instagram como en TikTok, y ahora también en Youtube, los platos que suelo elaborar en casa. Cada martes compartiré una videoreceta para viajar sin movernos de nuestra cocina. Platos exóticos para recorrer desde los 'warungs' -pequeños restaurantes familiares- de Indonesia a las hamburgueserías más conocidas de Nueva York.

Hoy tenemos maravilla de la cocina. Un plato con un origen muy disputado: Tikka masala. Se trata de un curry -guiso especiado- de pollo con clara influencia india que se ha occidentalizado. Tanto que el ex ministro británico de asuntos exteriores, Robin Cook, lo describió como “el verdadero plato nacional de Gran Bretaña”.

La cocina india no es tan conocida por aquí como lo es Reino Unido, por eso hay que tener la despensa prepara para elaborar este plato. Necesitamos especias, muchas especias, pero te aseguro que está inversión en condimentos merece la pena porque lo volverás a preparar una y otra vez.

De la primera receta que preparé a la que os traigo hoy, he pasado mucho, pero el mérito fundamental es de Anne -gran cocinera y compañera- y a su receta infalible. Al día siguiente de compartir en mi cuenta de Instagram una foto de lo que yo pensaba que era el tikka masala ella me cogió del pescuezo y me dijo: “No utilices solo pechugas. Debes usar el pollo entero troceado, o lo lamentarás”. Y así, gracias a su amenaza -y a su receta-, subí un escalón en el conocimiento de la cocina india.

Por aquí te dejo la lista de la compra para este plato y por aquí abajo, la receta completa.



INGREDIENTES



1 cebolla grande

4 dientes de ajo

1 tomate maduro

curry picante rojo y amarillo

curcuma

jengibre en polvo

comino molido

garam masala

cilantro en polvo

cardamomo molido

medio pollo cortado

1 lata de leche de coco

sal/pimienta

cilantro

aceite

Para el arroz al limón:

2 vasos de arroz basmati

3 limones

1 cucharadita de chile

1 cucharadita de semillas de mostaza

1 cucharadita de semilla de comino

1 cucharadita de garam masala

2 cucharadas de cúrcuma

sal

aceite de oliva

ELABORACIÓN

1. Primero prepara el arroz al limón. Para ello pon dos vasos de arroz basmati en un cazo y cubre con agua y un dedo por encima. Cuando ya no quede casi agua, tapa el cazo y baja al mínimo. Deja 10 minutos más y apaga el fuego.

2. En una cazuela, calienta tres cucharadas de aceite. Añade el chile, las semillas de mostaza y de comino y espera a que exploten. Añade el zumo de tres limones, la cúrcuma y un poco de sal.

Hierve hasta conseguir una pasta y añade al arroz. Mezcla y reserva.

3. En una sartén, calienta el aceite y dora los trozos de pollo. Reserva en un plato.

4. Corta la cebolla y los ajos en dados pequeños y añade a un wok caliente con aceite. Baja el fuego y cocina durante 10 minutos. Añade el tomate cortado en dados. Sofríe y añade una cucharadita de curry picante rojo, amarillo, cúrcuma, jengibre, comino, cardamomo, garam masala y cilantro en polvo.

5. Añade la leche de coco, sal y pimienta. Es momento de echar el pollo al wok. Cocina durante 10/15 minutos.

6. Sirve con el arroz al limón y cilantro.