Celebra San Valentín en casa con un menú de Pilar Idoate

Actualizada 09/02/2021 a las 17:29

Este San Valentín no vamos a poder salir a cenar fuera con nuestras parejas. La hostelería sigue cerrada y no hace tiempo para terrazas. Pero hay algo que la pandemia no ha podido quitarnos y es el poder seguir celebrando los días especiales en casa con un buen menú. De eso se encarga DOÑANICETA, la empresa que comercializa los platos de Pilar Idoate en formato refrigerado. Solo necesitan ser calentados para que sintamos, si cerramos los ojos, que estamos disfrutando de una cena o comida con su firma. La de este fin de semana será todavía más especial ya que la empresa navarra ha lanzado un menú nuevo, pensado para la ocasión. Para dos personas. En San Valentín.

Disfruta de Rulos de foie y mango caramelizado, un clásico de Pilar, unos Pimientos del piquillo rellenos de centollo, unos Canelones de chipirón con bechamel, una Carrillera de ternera con parmentier de patata y de postre, un coulant de chocolate. No podía faltar el punto dulce. El menú incluye una botella de cava, vino blanco o vino tinto al precio muy atractivo de 88 euros los dos menús.

Las reservas se pueden hacer ya llamando al teléfono 626 946 057 o mandando un whatsapp. Envían a domicilio y se puede recoger en su local, situado en el número 9 de la calle Tafalla de Pamplona.

La mejor oportunidad de olvidar por un momento la situación en la que estamos y brindar en casa con un menú especial, que ya avisan desde DOÑANICETA, son platos exclusivos que tardarán en volver a salir.