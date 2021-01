Doña Aniceta: La cocina de Pilar Idoate llega a las casas

Actualizada 25/01/2021 a las 10:43

Aniceta era una mujer buena, muy buena. “De esas personas dulces y tranquilas que teniéndolas cerca te transmiten paz”. Pilar Idoate (Marcaláin , 1955) describe así a su madre. Con ella fue con quien comenzó su pasión por la cocina. “Siendo la chica mayor de nueve hermanos no me quedaba más remedio que ayudar en casa”. Y menos mal. Porque ahora Pilar es una reconocida chef que mantiene la Estrella Michelin que consiguió en 1993. Sus platos hasta ahora sólo se podían disfrutar en su restaurante del Hotel Europa. La pandemia también ha cambiado esto. Ahora podemos hacerlo desde casa.

PLATOS REFRIGERADOS

Doña Aniceta es el nombre que ha elegido la familia Idoate para su nueva aventura empresarial. No podía ser de otra manera. El homenaje que merece la matriarca de este clan de restauradores que lleva desde que comenzó la pandemia luchando por reiventarse. “Llevábamos tiempo con la idea en la cabeza de hacer una línea de productos refrigerados con las recetas más míticas del Europa”, explica Rubén Morillas Idoate (Pamplona, 1993) hijo de Pilar y una de las personas que están al frente de la tienda que han abierto en la planta baja del restaurante El Mercao. El otro responsable de la empresa es Salvador Arotzarena Eraso (Elizondo, 1994). “Queríamos llevar a todas las casas las recetas de Pilar. Y no queríamos hacerlo con servicio Delivery como se ha puesto tan de moda durante la pandemia, queríamos ofrecer algo más. Y creo que lo hemos conseguido con este sistema de platos refrigerados que solo necesitan que se calienten en casa y que aguantan más días, lo que permite más organización y son más cómodos”, explica Arotzarena.

“Son platos completamente naturales”, añade la chef. “Nada de aditivos, ni conservantes...”. La misma receta que en el restaurante aunque sustituyendo los ingredientes que podrían rebajar calidad al estar envasados. “Solo hemos comercializado los platos que hemos comprobado que funcionan a la perfección”, asegura Arotzarena. “Han sido meses de muchas pruebas, muchos errores-aciertos hasta dar con las fórmulas que realmente mantienen la esencia intacta”. Comenzaron con ocho platos, ahora tienen once. Y la idea es seguir creciendo.

Pochas a la Navarra, alcachofas con jamón, callos, patas y morros, albóndigas, carrilleras, bacalao, cochinillo, paletilla... y también la mítica torrija de pan brioche de Pilar y su arroz con leche con aromas cítricos. Los clásicos.

El restaurante Europa está ya cerrado. El sábado, siguiendo las normas impuestas por la pandemia, cerraron de nuevo sus puertas. No saben cuándo volverán a abrir. Eso sí, después de tantos años sin parar de trabajar se quedan algo más tranquilos sabiendo que durante el tiempo que se mantengan las restricciones los navarros podrán seguir disfrutando de los platos que les hicieron merecedores de una Estrella Michelin.

COCINA TRADICIONAL

Doña Aniceta reúne las recetas más tradicionales del restaurante, ¿qué cambia? Que no llevan el emplatado al que estamos acostumbrados cuando las degustamos en el Europa. “Lo único que falta es la experiencia del restaurante que es mucho”, explica Arotzarena. “Por eso también rehuimos un poco de la palabra alta cocina, de la estrella Michelin, porque todo eso no es solo una receta, conlleva mucho más. Esto es pura materia prima, las recetas de Pilar Idoate llevadas a un formato distinto para poder disfrutarlas cada uno en su casa. Creemos que el servicio take away se quiere parecer más a lo que haces en el restaurante y nosotros queríamos huir un poco de eso”, asegura. También porque en ese caso la comida tiene que llegar caliente y eso te limita solo a trabajar en Pamplona. Y la idea de estos jóvenes emprendedores es ampliar el negocio a toda España. Más después del éxito que tuvieron sus productos en Navidad. Es el momento de soñar a lo grande. De Navarra, al mundo.

