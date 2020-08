In vino veritas. Los humanistas y el vino

Actualizada 08/08/2020 a las 06:00

In vino veritas / En el vino está la verdad, es parte de un proverbio latino que tiene implícita la idea de que las personas, cuando están en estado de embriaguez, pierden las inhibiciones y se pueden expresar más libremente. La expresión es autoría del escritor y naturalista del siglo I, Plinio el Viejo, aunque la frase completa es In vino veritas, in aqua sanitas / En el vino está la verdad, en el agua la salud. En cualquier caso, es admitido que el vino tiene una larga tradición como aglutina