Actualizada 05/08/2020 a las 06:00

INGREDIENTES:

4 aguacates (3 si son grandes)

24 gambas

4 tomates

2 cebollas rojas

1 limón

aceite de oliva virgen extra

comino

sal y pimienta

menta para decorar



ELABORACIÓN:

Paso 1: Cortamos los aguacates por la mitad, les quitamos el hueso y los cortamos en daditos. Los ponemos en una ensaladera con un chorrito de limón para que no se oxiden y les añadimos un poco de sal y pimienta, aceite de oliva virgen extra y si nos gusta, un poco de comino también que les aporta un toque interesante.

Paso 2: Pelamos y picamos los tomates muy finitos y los añadimos a la ensaladera. Mezclamos bien con el aguacate.

Paso 3: Hacemos lo mismo con la cebolleta, la pelamos, la picamos finita y la incorporamos a la mezcla anterior.

Paso 4: Si nos gusta el cebollino podemos incorporarlo en este paso. Lo picamos bien y lo echamos a la ensaladera. Le dará un toque rico, yo no tenía en casa y no lo añadí.

Paso 5: Pelamos las gambas y las pasamos por la sartén (si sois caníbales como yo podéis añadirlas crudas) y las cortamos también en trocitos. Podemos reservar alguna entera para decorar el plato.

Paso 6: Con la ayuda de un aro de metal, tipo cortapastas hacemos los timbales. Poniendo el aro en un plato y echando encima la mezcla. Aplastando solo un poco para que no quede feo.

Nota: Yo puse todo junto pero otra idea es aliñar las gambas por separado y poner en el aro una primera capa de la mezcla de tomate y aguacate, encima las gambas y encima de éstas otra capa de la mezcla. Así quedará más bonito el timbal. Y deliciosoooooo.