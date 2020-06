El bar 'Olé' de Pamplona, tras el paso de Chicote

01/06/2020

En 2016, el programa 'Pesadilla en la cocina' de Alberto Chicote aterrizaba en Pamplona para poner patas arriba el restaurante 'Olé'. El negocio estuvo ubicado en un lugar privilegiado de Pamplona, en plena plaza del Ayuntamiento, pero el huracán Chicote acabó con él y a día de hoy el local alberga otro negocio de hostelería, '¡Viva San Fermín!', que se llamó primero 'Maltea' tras la grabación del programa.

La reforma tras el paso del popular chef ha vuelto a atraer a muchos curiosos, que no han dudado un segundo en probar sus productos y acercarse a su carta para comprobar de primera mano el 'efecto Chicote'. A día de hoy, los cierto es que la nota media que los consumidores le han dado en Tripadvisor no está nada mal: un 3,5 sobre 5 puntos y un total de 137 reseñas.

En cuanto a las opiniones, hay para todos los gustos, como es lógico. Así, por ejemplo, Javier Z otorgaba una estrella en 2019 y escribía: "Mala comida. Parece un menú barato pero la cantidad deja mucho que desear. Se aprovechan de estar en el Ayuntamiento. Era un asiduo cuando no funcionaba y no les va a funcionar porque no hicieron caso a Chicote". Por el contrario, la usuaria Gaba2779 lo visitó el pasado mes de diciembre y, a sus cuatro estrellas sobre cinco, añadió la siguiente opinión: "Nos sacaron unos fritos (cortesía de la casa), risotto a compartir y el segundo a elegir. Los fritos estaban buenos, me parecieron caseros, el risotto también (...). El servicio fue muy rápido y los dos camareros muy amables y profesionales. La ubicación no puede ser mejor, ¡frente al ayuntamiento de Pamplona! En resumen, recomendaría este sitio ya que mi experiencia fue totalmente positiva".

Lo que sí parece, a juzgar por la mayoría de las opiniones, es que no deja indiferente: hay quien ha tenido una experiencia "espectacular" o "excelente" y hay quien tilda su servicio de "pésimo" o su carta de "carísima". Así, el usuario Daniel Arjona decía en primavera de 2019: "Servicio espectacular, íbamos buscando un sitio para comer y entramos de casualidad. Pedimos vino y el dueño nos abrió 3 botellas para probar el que más nos gustase. Pedimos de todo y todo estuvo exquisito. Si volvemos a Pamplona, volveremos sin duda". En cambio, Pedro G vertía una opinión opuesta en la misma época: "Resultó pésima la comida. Pedimos alcachofas salteadas al foie y crujiente (ni sabían a foie ni era crujiente el jamón, estaba recocido), estaba el plato frío. Las rabas el calamar pasado dejamos más de la mitad en el plato. La txistorra fría. Para no volver, ni recomendar".

Si acudimos a Google, la nota no es muy diferente: un 3,3 sobre 5 y 371 reseñas que, una vez más, vuelven a ser variadas. El usuario Jesús María Díaz Iroz calificaba el local con cinco estrellas hace un año y escribía: "Buena cena con amigos con un menú muy asequible. El servicio muy correcto, la sala estaba tranquila y la comida tal como la hemos pedido, raciones generosas y bien presentadas. Hasta nos ha sorprendido en la relación calidad-precio (...). Las copas muy correctas y bien servidas. Volveremos". Pedro Caba, en cambio, decía hace tan solo unos días: "Comí unos garbanzos algo ácidos y estuve dos días con dolor de estómago. La torrija de vino muy rica" y aportaba una estrella.

Si algo deja claro la experiencia del restaurante '¡Viva San Fermín!' (antes 'Maltea') es que, pase o no Chicote a hacer un buen examen y dar pautas de reinvención, un negocio así es como una flor que se riega diariamente: nunca se puede dar nada por hecho y el esfuerzo es una cuestión del día a día.

Te puede interesar

Te puede interesar