Receta de hojaldre con forma de flores para el día del Padre

19/03/2020 a las 06:00

Ingredientes

1 lámina de hojaldre

1 cucharada de harina

2 manzanas rojas

zumo de medio limón

3 cucharadas de mermelada de albaricoque

Para decorar, opcional:

canela

azúcar glas



Elaboración:

Paso 1: Preparar un cuenco con agua y el zumo de limón para sumergir las manzanas, evitar que se oxiden y darles una breve cocción. La elección de la manzana roja es porque su piel hará aún más bonitas las rosas.

Paso 2: Una vez que se han lavado las manzanas, cortarlas en finas láminas. Sumergirlas en el agua con limón y poner el cuenco en el microondas para darles una cocción de unos 3 minutos. Que se ablanden.

Paso 3: Extender la lámina de hojaldre en la mesa de trabajo, ligeramente enharinada, y espolvoreando también un poco de harina sobre la masa para que no se pegue. Debe hacerse un poco más fina para que se hornee bien, que no quede cruda. Cortar el hojaldre en seis tiras, una para cada tarta o rosa.

Paso 4: Extender un poco de mermelada sobre cada tira de hojaldre y a continuación repartir láminas de manzana dejando la parte de la piel sobresaliendo por un lado.

Paso 5: Doblar la tira de hojaldre sobre las manzanas, dejando a la vista la parte de la piel y finalmente enrollar empezando de un extremo y sellar presionando ligeramente el hojaldre una vez formada la rosa.

Paso 6: Para hornearlas se puede utilizar un molde rígido para magdalenas que se deberá engrasar previamente. El tiempo de cocción a unos 190º C, es de 40-45 minutos, si lo hacéis sin el molde comprobad cuando el hojaldre esté cocido.

Hojaldre necesario

Si siempre he hecho apología de la necesidad de tener hojaldre en la nevera imagínense lo que opino ahora. Si de normal nos salva la vida ahora ni les cuento. Y más hoy, que podemos celebrar el día del padre todos juntos en la cocina. Preparando estas delicias que nos alegrarán la cuarentena