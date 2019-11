El salto de las recetas de papel a los videotutoriales gracias a YouTube

Actualizada 28/11/2019 a las 15:20

YouTube, la plataforma de contenido audiovisual más visitada, ha conseguido que las recetas familiares y tradicionales salgan del ámbito del hogar: muchos son los "cocinillas" que deciden usar la plataforma para dar a conocer sus recetas, que ellos mismos preparan delante de la cámara.

Los primeros tutoriales que se subían a la plataforma eran descripciones visuales de cómo arreglar cosas, manualidades o sobre asuntos tecnológicos, pero conforme ha pasado el tiempo se han subido al carro otras disciplinas como la cocina, por lo que ahora YouTube se puede considerar una escuela de cocina más.

"Lo nuestro ha sido una evolución porque al principio vas viendo lo que le interesa y lo que no a la gente, te tienes que adaptar a los gustos y a las demandas. Con nuestros primeros vídeos grabábamos todos los ingredientes y luego nos poníamos a cocinar, ahora al revés, hacemos presentación, elaboramos y luego al final la lista y la receta", cuenta Juan Manuel García, del canal "Cocina para todos", que emite desde Cádiz junto con su hermana Mery.

Este tipo de vídeos se han expandido por todo el mundo y han crecido como la espuma llegando a alcanzar millones y millones de visitas. Virginia Wassmann, jefa de prensa de YouTube, afirma que de los mil millones de vídeos que se consumen al día, cerca de 500 están relacionados con algún tipo de aprendizaje.

Hoy en día, la gente ya no solamente recurre a las páginas webs para informarse o para aprender, sino que van más a los vídeos ya que al escuchar, visualizar y seguir los pasos se aprende más rápido.

"Empecé con un blog, escribiendo las recetas que me pedían y a su vez me cree una página de Facebook -que actualmente tiene más de 4 millones de seguidores- donde subía pequeños vídeos, pero así sin editar. Más tarde como la gente me demandaba más o me preguntaba cosas que no habían entendido bien, decidí grabar un vídeo y explicar la receta paso a paso", explica la catalana Anna Terés cuyo canal es "Anna Recetas fáciles".

Por su parte, Pamela y Fernando (Barcelona), del canal de repostería "Quiero cupcakes", apuntan que sus vídeos son "súper didácticos". "Cada vez que grabamos un vídeo lo hacemos empezando desde la base, no damos por echo que las personas que nos ven nos llevan siguiendo los 5 años, voy poco a poco".

Lo que para muchos surgió de "una tontería" con pequeños vídeos caseros y pequeñas recetas se acabó convirtiendo no solo en un canal de YouTube que no para de crecer, sino también en la profesión de todos ellos.

"Todas las semanas grabamos entre 2/3 vídeos, depende del tiempo, pero eso seguro, porque si tenemos un viaje o estamos malos, eso tiene que continuar, es nuestro trabajo, no podemos para cada x tiempo", aclara Mery.

Todos ellos coinciden que los picos más altos de la visualización de sus vídeos van acorde a las temáticas que hagan o en las fechas en las que estemos. Ahora que la Navidad está a la vuelta de la esquina, ya están preparando sus recetas para "sorprender" a sus seguidores.

