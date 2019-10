38 establecimientos, en la VIII Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra

Actualizada 02/10/2019 a las 14:32

Un total de 38 establecimientos se han inscrito para participar en la VIII Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de la Comunidad foral y que se celebrará del 4 al 13 de octubre.



Aunque la mayoría de participantes son de Pamplona, también se han inscrito establecimientos de Sarriguren, Cordovilla, Mutilva, Noáin, Parque Natural de Urbasa y Tudela.



Todos ellos concurrirán con una única cazuelica. El vino, o la bebida, no están incluidos en el precio de la cazuelica cuyo coste este año es de 2,40 euros. Un 67% de las cazuelicas presentadas son aptas para celíacos.



Los miembros del jurado, integrado por siete cocineros profesionales y coordinados por la Asociación de Hostelería, serán los encargados de catar las cazuelicas durante la semana para distinguir aquellas que destaquen por sus mayores cualidades gastronómicas.



Los bares se distribuirán en diferentes grupos y, para ello, se tiene en cuenta si han obtenido algún premio en ediciones anteriores, repartiendo los más galardonados evitando que confluyan todos en un grupo, en beneficio o perjuicio de otro.



Los criterios de valoración para determinar los finalistas serán: producto, estética, técnica, aroma, temperatura, sabor, equilibrio, sensación y el conjunto.



Este año, la fecha prevista para la final será el miércoles 16 de octubre por la mañana en el Aula de la Cooperativa de Hostelería, en la que todos los cocineros elaborarán sus cazuelicas ante un jurado profesional, también integrado por cocineros profesionales, y diferente al jurado de base. El lunes día 14 de octubre se comunicará los establecimientos que han alcanzado la condición de finalistas.



Por otro lado, coincidiendo con esta cita gastronómica, 800 moteros llegados de todo el territorio nacional que participarán en el Navarider Day cenarán de cazuelicas el sábado 5 de octubre.



Se trata de una prueba no competitiva y en su sexta edición cuenta con un recorrido de 400 kilómetros por las carreteras de Navarra, donde los 800 participantes deben acreditar su paso por seis puntos de control en lugares de especial interés turístico, con la conducción, el paisaje y la gastronomía como ejes de la prueba.



Por otro lado, la VIII Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra también coincidirá con la IV Semana del Producto Local, que tendrá lugar del 11 al 13 de octubre en Pamplona.



Ha sido organizada por el Ayuntamiento de Pamplona y tiene previsto celebrar actividades relacionadas con la gastronomía y productos Km 0, haciéndolas coincidir con la celebración de la Semana de la Cazuelica.

LISTA DE LOS 38 ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES



CAFETERÍA RESTAURANTE OBAS

Irunlarrea, 6 • Degustaciones: de 12:00 a 15:30 y de 19:30 a 23:00 h. Domingo cerrado.

• Cordero con majada de pimiento choricero y almendras

Vino recomendado: Despistao Tinto 2018

EL RONQUEO

Monasterio de Urdax, 49 • Degustaciones: de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:30 h. Lunes cerrado.

• Callos de atún

Vino recomendado: Inurrieta Cuatrocientos 2016

LEMANS BAR RESTAURANTE

Monasterio de Urdax s/n, frente al nº 22 • Degustaciones: de 12:00 a 14:00 y de 19:30 A 21:30. Martes cerrado.

• Estofado al vino con especias y chocolate (apta para celíacos)

Vino recomendado: Malón de Echaide Tinto Roble Garnacha 2017

LE PETIT COMITE

Monasterio Yarte 1 bajo trasera • Degustaciones: 12:30 a 15:15 y de 20:00 a 22:30 h. Cerrado domingo, lunes todo el día y martes por la tarde.

• Codillazo (apta para celíacos)

Vino recomendado: Príncipe de Viana Edición Limitada 2015

CARAVINAGRE BAR-GOURMET-CAFÉ

Nueva 20 bajo (H. Maisonnave) • Degustaciones: de 12:30 a 15:30 y de 20:30 a 23:00. Cerrado lunes todo el día y domingos noche.

• Alubias negras con todos sus sacramentos

Vino recomendado: Ochoa Tinto Crianza Tempranillo 2015

LAJUANA GASTROBAR

Mercaderes 31 • Degustaciones: De martes a viernes de 19:00 a 23:00h.

Sábado y domingo de 12:00 a 15:30h y de 19:00 a 23:00h. Lunes cerrado.

• Qué morro! Qué callo!

Vino recomendado: Viña Zorzal Garnacha Blanca 2017

EL MESÓN DE LA TORTILLA

Navarrería 12, bajo • Degustaciones de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00h.

• Txerriaren Ametsa (apta para celíacos)

Vino recomendado: Palacio de Sada Crianza 2015

QWERTY

Mercaderes 18 • Degustaciones: Lunes a Sábados de 12:00 a 14:30h y de 20:00 a 22:00h. Domingos 12:00 a 14:30. Cerrado domingo tarde.

• Carrilleras de cerdo al vino tinto, cristal de patata y sus verduritas (apta para celíacos)

Vino recomendado: Nekeas La Fuente 2015

YA FALTA MENOS

Estafeta, 36 • Degustaciones: de 12:00 a 14:30 y de 19:30 a 22:30h.

• Bardena y Mejana (apta para celíacos).

Vino recomendado: Emergente Crianza 2016

BAR ZANPA

Estafeta 48 • Degustaciones: de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 22:00 h.

• Parmentier de hongos huevo escalfado y trufa (apta para celíacos)

Vino recomendado: Pago de Cirsus Chardonnay 2018

TABERNA COCOTTE

Estafeta 81 • Degustaciones: de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00h. Cerrado lunes todo el día; martes y domingo noche.

• Morros y callos (apto para celíacos)

Vino recomendado: Inurrieta Cuatrocientos 2016

CERVECERÍA TXIRRINTXA

Juan de Labrit 1 • Degustaciones: de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 h.

• Algarriero (apta para celíacos, previo aviso)

Vino recomendado: Emilio Valerio La Merced 2016

BAR MONASTERIO

Espoz y Mina 11 bajo • Degustaciones: de 12:00 a 15:00 y de 19:00 a 22:00. Lunes cerrado.

• MonasTxipi 75 (apta para celíacos)

Vino recomendado: Gran Feudo Chardonnay 2018.

RONCESVALLES VINOS Y PINTXOS

Av. Roncesvalles 2 • Degustaciones: de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 22:00 h. Domingo noche cerrado.

• Lentejas tricolor ecológicas estofadas con codorniz guisada (apta para celíacos)

Vino recomendado: Príncipe de Viana Edición Limitada 2015

RESTAURANTE LA OLLA

Av. Roncesvalles 2 • Degustaciones: de 12:00 a 24:00h.

• La cazuela de la Olla 2019

Vino recomendado: Príncipe de Viana Edición Limitada 2015

CAFÉ IRUÑA

Plaza del Castillo 44 bajo • Degustaciones: de 13:00 a 15:30 y de 19:30 a 22:00 h. Jueves, viernes y sábado hasta las 23:00 h.

• Cocochas de bacalao confitadas en tempura con pil pil y salsa verde

Vino Recomendado: Príncipe de Viana Chardonnay 2018

BAR BAVIERA

Plaza del Castillo 10 bajo • Degustaciones: de 13:00 a 15:30 y de 20:00 a 23:00h. Lunes cerrado.

• Txipikallos con esponja

Vino Recomendado: Ochoa Tinto Crianza 2016

EL PATIO DE LAS COMEDIAS

Comedias 12 • Degustaciones: de 12:00 a 15:00. Por la tarde: de lunes a jueves de 19:00 a 22:00h. El viernes y sábado de 19:00 a 22:30h. Cerrado domingo noche.

• Albóndigas de cordero al chilindrón (apta para celíacos)

Vino recomendado: Vega del Castillo Tinto Crianza 2016

BAR ULZAMA

San Nicolás 12 • Degustaciones: de 12:00 a 15:00 y de 19:00 a 22:00 h. Lunes tarde cerrado.

• Paloma golosa (apto para celíacos)

Vino recomendado: Príncipe de Viana Roble Tempranillo 2018

CASA OTANO

San Nicolás 5 • Degustaciones: de 13:00 a 15:30 y de 19:00 a 22:45 h. Domingo de 13:30 a 15:30h y de 19:00 a 22:30h.

• Spaguetti - Txerri- Wester: Guiso de cerdo con fideos y tosta de pan de Ujué

Vino recomendado: Piedemonte Gamma Tinto 2017

LA MANDARRA DE LA RAMOS

San Nicolás 9 bajo • Degustaciones: de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00 h.

• Calderete en las eretas (apto para celíacos)

Vino recomendado: Iñaki Nuñez Tinto Garnacha 2015

BASOKO TABERNA

San Nicolás 13 • Degustaciones: de 11:00 a 14:00 y de 19:30 a 22:30 h. Lunes cerrado.

• Las Pelotas del Basoko

Vino recomendado: Vega del Castillo Tinto Crianza 2016

BASERRIBERRI

San Nicolás 32 bajo • Degustaciones: de martes a jueves: 13:00 a 15:30 y de viernes a domingo: 12:30-15:30 y 19:30-23:00h. Lunes cerrado.

• Txipirones Kun y linGus de ternera (apta para celíacos)

Vino recomendado: Viña Anitz Primicia 2016

KATUZARRA

San Nicolás 34 • Degustaciones: de 12:00 a 15:00 y de 19:00 a 23:00 h.

• Callos de bacalao (apta para celíacos, previo aviso)

Vino recomendado: Otazu Chardonay 2018

LA VIEJA IRUÑA

San Nicolás 40 - 42 • Degustaciones: De 12:30 a 15:30 y de 20:00 a 22:30 horas.

• Cordero al chilindrón con caracoles (apta para celíacos, previo aviso)

Vino recomendado: Príncipe de Viana Edición Limitada 2015

BEARÁN BAR & ROOMS

San Nicolás 25 • Degustaciones: de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00 h.

• Costillake (apta para celíacos)

Vino recomendado: Albret La Loma 2017

BAHÍA FOOD & CLUB

García Castañón 3 • Degustaciones: de 12:00 a 15:00 y de 19:30 a 22:30 h. Cerrado domingo noche y lunes.

• Caracocha, canelón de rabo con compota de chalotas (apta para celíacos)

Vino recomendado: Marco Real Colección Privada 2016

CAFÉ-BAR HOTEL YOLDI

Av. San Ignacio 11 • Degustaciones de 11:30 a 14:00 y. 19:30 a 22:00 h. Cerrado domingos tarde.

• Relleno de Navarra (apta para celíacos)

Vino recomendado: Inurrieta Mediodía 2018

GASTROBAR MOKA

Tafalla, 16 • Degustaciones de 12:00 a 22:30h. Cerrado Domingo y lunes.

• Fusión de orígenes (apta para celíacos)

Vino recomendado: Ars In Vitro 2016

LA BARRA DEL GOLOSO

Aoiz 12 • Degustaciones: de 13:30 a 15:00 y de 20:00 a 22:00 h. Domingos tarde cerrado.

• Ajoarriero de mi abuela (apta para celíacos)

Vino recomendado: Palacio de Sada Rosado 2018

BABEL

Soto Lezkairu 23 • Degustaciones: Lunes de 19:00 a 23:00h. Martes a sábado de 12:00 a 16:00h y de 19:00h a 23:00h. Domingo de 12:00 a 16:00h.

• Corde Rico (apta para celíacos, previo aviso)

Vino recomendado: Guerinda Casa LaSierra Rosado 2018

AKARI GASTROTEKA

Avda. Cataluña 8 • Degustaciones: de 20:00 a 23:00 h.

• Txakoliña

Vino recomendado: Marco Real Pequeñas Producciones Chardonnay 2017

LAJUANA CORDOVILLA

Esquiroz, 20 • Degustaciones: de 12:00 a 15:00h y de 19:00 a 21:00h. Lunes cerrado.

• Cara y col

Vino recomendado: Guerinda Casa Lasierra 2018

RESTAURANTE LA HACIENDA

Camino de Labiano, 47 • Degustaciones: de 13:00 a 16:00 y 20:00 a 22:00h.

• Albóndigas de rape y langostinos en salsa verde

Vino recomendado: Príncipe de Viana Tinto Crianza 2015

RESTAURANTE 99

Real, s/n. (Hotel Ibis Styles Pamplona Noain) • Degustaciones: de 12:00 a 16:00h y de 20:00 a 22:30h.

• Ciervo con crujiente de maíz (apta para celíacos)

Vino recomendado: La Huella de Aitana 2018

BAR RESTAURANTE HARAN

Bardenas Reales 5 • Degustaciones de 12:00 a 15:00 y de 20:30 a 22:00

• Marinatako (apta para celíacos)

Vino recomendado: Pago de Cirsus Chardonnay 2018

CAMPING URBASA

Ctra. Olazagutía-Estella, Km. 30 • Degustaciones: De 09:00 a 23:00 h.

• Rabo en salsa de hongos

Vino recomendado: Atondo Tinto 2018

CASA LOLA

Mercadal, 26 B • Degustaciones de 13:00 a 16:00h y de 20:30 a 23:00h. Lunes cerrado.

• La falsa blanqueta (apta para celíacos)

Vino recomendado: Príncipe de Viana Tinto Roble Garnacha 2018

