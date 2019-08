'El Pincho de Sabicas' planteará el flamenco a través de la cocina navarra

Actualizada 07/08/2019 a las 14:32

La sexta edición de la ruta gastronómica 'El Pincho de Sabicas' planteará un nuevo modo de concebir el flamenco a través de la cocina del 20 al 25 de agosto gracias a la colaboración del festival 'Flamenco On Fire', de la dirección general de Turismo del Gobierno de Navarra, del Ayuntamiento de Pamplona, de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra y de Bodegas Ochoa.



Como novedad, este año Reyno Gourmet sumará fuerzas con el festival para promover una acción acogida por las cocinas de Casa Gurbindo Etxea el 21 de agosto, en la que los chefs Andoni Aduritz, Iñaki Andradas, Javier Vergara, Luken Vigo y David González, reinterpretarán dos platos del recetario gitano tradicional de Amparo Niño mientras son acompañados de la música de Josemi Carmona, del grupo Ketama.



En un acto en el que han comparecido la directora del Servicio de Marketing turístico del Gobierno de Navarra, Ana Lizarraga, el representante del festival 'Flamenco On Fire', David Aztarain, la representante de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, Natalia Ecay, la representante de Bodegas Ochoa, Beatriz Ochoa, la representante de Reyno Gourmet, Itziar Inza, y el chef Javier Vergara, han asegurado que todas las entidades que colaboran en este evento están trabajando "muy a gusto" y están obteniendo un resultado "especial", gracias a la "capacidad relacional tan característica de la tierra navarra".



Aztarain ha subrayado la fusión que se va a llevar a cabo entre el flamenco y la gastronomía navarra y la celebración de la sexta ruta de 'El Pincho de Sabicas', donde participarán "los mejores bares y restaurantes de la Pamplona".



Por su parte, Ecay ha afirmado que es "un placer" colaborar con el festival y ha explicado que el principal objetivo del evento es "integrar y promocionar la alta cocina en miniatura, a través de la cual se intentará interpretar el arte del flamenco".



"En Bodegas Ochoa vivimos el vino con mucha pasión, y cómo no va a haber pasión en el flamenco, así se siente en la música y en el baile, y por eso nos interesa mucho estar presentes en el festival 'Flamenco On Fire'", ha declarado la representante de la Bodega.



Inza ha destacado la relación entre la innovación y la fusión, por lo que sostiene que la unión entre gastronomía navarra y flamenco es un acierto. Del mismo modo, también ha recalcado la importancia del origen, por lo que, desde Reyno Gourmet, han decido utilizar en el festival un producto típico de la Comunidad Foral como la pocha.



Finalmente, el chef Javier Vergara ha admitido que, aunque este ha sido su primer contacto con la cocina gitana, esto no ha sido un impedimento para que en el acto que se celebrará el 21 de agosto en la "Casa Gurbindo Etxea" se presenten dos platos típicos de esta gastronomía como el potaje gitano y el arroz con hinojo.



