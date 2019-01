Una ruta de vinos y hamburguesas

Actualizada 30/01/2019 a las 20:45

El buen vino no sólo tiene cabida para acompañar a la alta cocina, sino que su consumo debe “desmitificarse” y “acercarse a la comida más actual y de la calle”. Este es el espíritu de la última campaña presentada por la Denominación de Origen Navarra: una ruta por más de veinte bares y restaurantes de Pamplona y su comarca en los que se podrán degustar hamburguesas maridadas con vinos navarros.

Tras el éxito de su estreno, la segunda edición de la Ruta Vino&Burguer sorprenderá por las variadas y originales propuestas. Los distintos locales propondrán, durante el próximo mes de febrero, una copa de blanco, rosado o tinto Navarra para acompañar las hamburguesas más especiales de sus cartas, elaboradas a partir de distintas carnes o incluso de pescado.

Con esta propuesta de ocio, el Consejo Regulador de la D.O. Navarra inicia su plan de promoción para este año. Un punto de partida que se centra en la estrategia de desmitificación del consumo del vino en la que viene trabajando la entidad en los últimos años. Según su presidente, David Palacios: “El vino es una bebida muy versátil porque está muy arraigado en la cultura popular. De esta manera, nos acompaña en todo tipo de comidas, tanto en menús completos como en aperitivos u otras propuestas actuales como hamburguesas, bocadillos o pizzas, por ejemplo”.

La Ruta Vino&Burguer pretende demostrar que una de las comidas más internacionales de nuestra gastronomía contemporánea, como es la hamburguesa, combina a la perfección con el vino. La hamburguesa más gourmet está de moda y se ha convertido en una gran alternativa para comidas y cenas entre amigos o en familia. Son aquellas que ofrecen los establecimientos participantes en esta iniciativa. Propuestas diferentes que cuentan con una cuidada elaboración para obtener una alternativa gastronómica de calidad. Así, durante un mes, la D.O. Navarra anima a “hacer rugir el motor de los sentidos” recorriendo Pamplona y su comarca.

En concreto, serán 24 los locales que se sumarán a esta iniciativa, con un combinado de hamburguesa y vino que se sitúa entre los 8,5 y los 14 euros.

Los 24 locales de la ruta

Pagoa Neo Taberna. Vino: Ochoa crianza tempranillo 2014. Precio: 11,5 euros.



More than burguers. Vino: Marqués de Valcarlos Blanco Chardonnay 2017. 14 euros.



Bi Sisters. Vino: Otazu premium cuvée 2015. 13 euros.



The House Beer. Vino: Inurrieta cuatrocientos 2015. 13,9 euros.



Bambaluna urban burguer. Vino: Paal 100% syrah 2015. 12,5 euros.



Bar Río. Vino: Ochoa crianza tempranillo 2014. 11 euros.



Bar Porteño. Vino: Marqués de Valcarlos crianza 2015. 10 euros.



Los burgos de Iruña. Vino: Marco Real Barras crianza 2015. 11,8 euros.



Kantxa. Vino: Aroa Jauna crianza 2014. 9 euros.



Café Iruña. Vino: Gran Feudo 626 barricas 2015. 11 euros.



Bidezkairu. Vino: Gran Eolo reserva 2012. 11 euros.



La Antigua Farmacia. Vino: Viña Zorzal garnacha tinto. 13,5 euros.



Bahia Food and Club. Vino: 8ª la foto de 1938 crianza 2014. 13 euros.



Bar Nevada. Vino: Otazu premium cuvée 2015. 11 euros.



Lamudita. Vino: Beramendi crianza 2014. 12,5 euros.



Ducal. Vino: Reino de Altuzarra crianza 2014. 8,5 euros.



Gastrobar Moka. Vino: Gran Feudo 626 barricas 2015. 12,9 euros.



La barra del goloso. Vino: Palacio de Sada rosado 2018. 12 euros.



La Sota de Lezkairu. Vino: 8ª la foto de 1938 crianza 2014. 11 euros.



Akari gastroteka. Vino: Marco Real crianza 2015. 13 euros.



La Loli gastrobar. Vino: Merak Vega del Castillo 2014. 13 euros.



Casa Azcona. Vino: Malón de Echaide crianza 2015. 11 euros.



Memoriam Sport. Vino: Inurrieta cuatrocientos 2015. 13 euros.



Animals. Vino: Castillo de Monjardín Deyo 2015. 11 euros.

