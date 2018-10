Las tortas que nacieron con la matanza

28/10/2018 a las 06:00

La casa de María Jesús Iriarte Lusarreta olía el jueves a matanza. Pero no a ese olor duro de la sangre y las vísceras, no, a la parte más amable del ritual, la de la manteca deshaciéndose al fuego para hacer dulces. “En muchas casas se hacía la matanza, pero no en todas se hacían dulces después”, explica desde su casa de Mutilva la pamplonesa de 54 años. “Bueno, pamplonesa porque te llevaban allí a nacer pero en realidad soy de Mutilva de toda la vida”, corrige orgullosa.

