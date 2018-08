La V Ruta de 'El Pincho de Sabicas' "fusiona" flamenco y gastronomía

Actualizada 09/08/2018 a las 15:23

El Festival Flamenco On Fire, que tendrá lugar del 21 al 26 de agosto, vendrá acompañado de la V Ruta Gastronómica de 'El Pincho de Sabicas', una "fusión" de flamenco y gastronomía gracias a la cual los interesados podrán degustar este pincho en una treinta de establecimientos situados en el Casco Viejo, el Ensanche, Iturrama y San Juan, en Pamplona.



Además del Festival Flamenco On Fire, la Asociación de Hostelería de la Comunidad foral, Turismo de Navarra, Vinos Denominación de Origen Navarra y Cruzcampo también han participado en la organización de la V Ruta Gastronómica de 'El Pincho de Sabicas'.



La ruta ha sido presentada este jueves por el miembro de la organización del Festival David Aztarain, la directora del Servicio de Marketing Turístico, Ana Lizarraga, la representante de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra Natalia Ecay, el manager del Área de Guipúzcoa y Navarra de Heineken España, Santiago Guillermo Sayas, y el presidente de la marca Vinos Denominación de Origen Navarra, David Palacios.



En concreto, Lizarraga ha destacado que 'El Pincho de Sabicas' "es tan originariamente navarro como turístico" y representa "la navarra esencial". En este sentido, la directora del Servicio de Marketing Turístico ha subrayado la habilidad de los navarros para "dar especial relevancia a los matices esenciales de la Comunidad foral".



Por esta razón, Lizarraga ha celebrado que la V Ruta Gastronómica de 'El Pincho de Sabicas' permita "integrar esa Navarra esencial en distintos mercados".



Además, la directora ha recordado "los altos niveles de desempleo que existen entre los menores de 35 años" y ha recalcado que "el sector servicios y el turismo tienen que sacar adelante esa cantera".



Por su parte, Natalia Ecay ha afirmado que "la Ruta de 'El Pincho de Sabicas' supone para Navarra un gran gancho tanto gastronómico como cultural". "La ruta representa una manera de interpretar el flamenco, el cual ha estado siempre muy ligado a la gastronomía, como demuestran los nombres de artistas como El Pescaílla, Tomatito y el propio maestro Sabicas, cuyo nombre proviene de su plato favorito: las 'habicas'". "Durante los seis días de duración de la Ruta, las calles de Pamplona huelen y saben a flamenco", ha resaltado.



Asimismo, el presidente de Vinos Denominación de Origen Navarra, David Palacios, ha señalado que el Festival Flamenco On Fire y la V Ruta Gastronómica de 'El Pincho de Sabicas' representan "la fusión de música, danza y gastronomía".



Por último, David Aztarain ha agradecido "la implicación, creatividad y ilusión" de los hosteleros y ha señalado la importancia de la gastronomía "en el mundo entero" y, en particular, "en el Festival Flamenco On Fire desde su primera edición". Aztarain ha recalcado la especial dedicación de esta nueva edición del Festival a "la mujer flamenca, históricamente marginada en el ámbito de la guitarra".



Además, Aztarain ha avanzado que esta edición "está siendo más exitosa que las anteriores" en lo que a venta de entradas para los distintos espectáculos del Festival se refiere.

