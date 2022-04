Xavier Aragay: "Aprender es un medio para construir personas"

Déjame que te cuente que la educación del futuro ya es la del presente. Que las clases magistrales de profesores sobre tarimas impartiendo discursos y alumnos en filas de pupitres separados escuchando y tomando apuntes ha desaparecido, en muchos casos. Y esos espacios han sido sustituidos por aulas sin tabiques y escolares trabajando en grupos y por proyectos. Centros escolares en los que ya no son tan importantes los contenidos y el currículo, que también, sino la forma de aprender y que colocan al alumno en el centro de su propio aprendizaje. No, no estoy hablando de una película de ciencia ficción. Es una realidad que impulsó hace ya uno años el que fuera director general de la Fundación Jesuitas Educación, y fundador y director gerente de la Universidad Oberta de Cataluña (UOC), el economista y y consultor internacional Xavier Aragay. Especialista en el cambio de la educación y autor de libro 'Reimaginando la educación', en 2010 presentó su 'Proyecto Horizonte 2020' en el que han participado más de 13.000 alumnos de colegios de jesuitas. Actualmente, asesora a la ikastola San Fermín de Cizur en su proceso de transformación educativa.

