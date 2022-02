Noelia Palacios, maestra: “La disciplina del niño es el placer y disfrute del momento”

Correr para llegar no se sabe a dónde. Trabajar con prisas. Salir con prisas. Recoger a los niños con prisas. Y así hasta el infinito. Lamentándonos por no haber dicho esto o aquello o sufriendo por lo que haremos (o no) mañana. Así es el día a día de gran parte de la población. Y así viven también muchos niños y adolescentes en la escuela. Con horarios rígidos, fechas de entrega de trabajos y de exámenes y poco margen para la creatividad y el aburrimiento. Así lo cree la maestra de Educación Infantil Noelia Palacios, que acaba de publicar ahora su primer libro sobre esta realidad y que aboga por bajar el ritmo en todos los ámbitos. Con ‘Desaceleración y equilibrio en la escuela’ (autoedición, 12 euros), esta zaragozana de 44 años, que ha sido docente y se dedica ahora a la investigación, reflexiona sobre lo esencial de la vida y el aprendizaje. Este jueves por la tarde presentará su libro en Pamplona. Y lo hará dentro de las actividades de educación y familia que organiza Diario de Navarra todos los meses. La cita, en el periódico (Cordovilla, 19.30 horas). La entrada, gratuita hasta completar aforo.

Con su libro quiere que se mire a la escuela de otro modo y recalca que para aprender se precisa de tiempo. ¿Pero es eso posible en la sociedad de las prisas?

Sería interesante averiguar qué entendemos por aprender. Tradicionalmente, en la escuela se ha acumulado conocimiento (científico, intelectual...) Pero tengo la sensación de que esta realidad no nos está funcionando bien en las áreas de nuestra relación con los demás y con la vida. Aprender tendría más que ver con el conocimiento esencial y no con tanto acumular. Es un aprender sintiendo, en realidad, que la vida eres tú. Cuando decimos: ‘No me da la vida’, no nos damos cuenta de que somos nosotros. ¿Qué más quieres que te dé?

Habla de que, según la biopedagogía, es crucial sentir placer por aprender. Porque si algo no nos gusta, lo rechazamos...

Los organismos vivos son capaces de producirse a sí mismos continuamente. Como un árbol que absorbe el agua de la tierra. Solo necesitamos recoger los recursos del exterior. ¿Qué ocurre cuando un niño y un adulto son capaces de conectar y aprender? Lo que sucede es que, a veces, hacemos una separación entre alguien que tiene algo (el maestro) y alguien que no lo tiene (el niño).

En el libro cita al neurocientífico David Bueno y lo que él dice sobre el estrés y el placer. El primero dificulta el aprendizaje y el segundo lo impulsa. ¿Ocurre lo mismos en Educación Infantil?

Nos parece que los niños de esta etapa (3-6 años) no son disciplinados. Sin embargo, su disciplina es el placer, el disfrute del momento y de la vida. Para el niño el tiempo no existe. No diferencia el pasado del presente o el futuro. Y esta es la esencia, el conocimiento esencial. Esto es el aprender. Como dice David Bueno, si dejo que el niño se exprese como lo que es, florecerá su aprendizaje. Si no, también aprenderá pero lo hará de una forma mecánica.

NIÑOS ESTRESADOS

Los adultos siempre estamos estresados. ¿Los niños, también?

En la escuela tenemos una oportunidad maravillosa. Es un espacio diferente al de la familia pero que tiene que ver con ella. ¿Y qué función tenemos? ¿Podemos ofrecer una propuesta diferente a la de la sociedad? La idea sería que el niño pudiera elegir.

A este respecto, habla de la ‘educación lenta’ y del movimiento ‘slow’ (lento, en inglés). ¿En qué consisten estas realidades?

La ‘educación lenta’ pone el foco en el equilibrio. Da sensación de pasividad pero a lo mejor es que vamos muy rápido (risas). Se centra en la naturaleza (como ya hacen las pedagogías Waldorf y Montessori). ¡Hay que enseñar a los niños que somos naturaleza! Igual que las plantas crecen sin que las estiremos, lo mismo debería ocurrir con las personas.

Lo que conecta con los ritmos de aprendizajes y la diversidad...

En la escuela hay una parte establecida (horarios, edades, niveles). Pero, al margen de esas normas, se deben ofrecer al niño atención y tiempo.

Buena teoría. Pero, ¿qué ocurre en la práctica de un aula diversa?

Soy consciente de esta realidad porque he estado en el aula y sé de qué recursos se dispone y qué necesidades se tienen. Por eso, es esencial mirarnos primero a nosotros mismos. De nuevo, hay que ir a lo esencial: no a los azúcares añadidos ni condimentos.

Escapar del ruido, parar y buscar el silencio en el aula

Niños que gritan, sillas que se arrastran o tizas que chirrían contra el encerado de la pizarra. Así es el día a día en un aula de Educación Infantil. Y Noelia Palacios aporta pautas para que los maestros paren y hagan “una pausa de silencio en lo cotidiano”. ¿Cómo? “Depende de cómo lo vivas y qué espacio tengas en el aula. Pero yo empezaría por una misma. Se trata de alcanzar un silencio mental”. Un silencio, añade, que va más allá de los estímulos externos y que implica darse cuenta de que “lo único real es este instante”. “Mente y cerebro tienen la función de crear pensamientos. Pero, ¿y si los utilizáramos de otra manera?”