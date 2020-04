Italia da un aprobado general a sus estudiantes. ¿Qué pasará en España?

Actualizada 06/04/2020 a las 10:52

Italia es el espejo en el que los españoles nos miramos, conscientes de seguir un proceso similar en la crisis del covid-19, separado por un par de semanas en el tiempo. Allí, ya se está ultimando un decreto ley que liquidaría el año académico y prepararía el regreso a las aulas ya en el próximo septiembre. España todavía no ha tomado esta decisión ¿Volverán los alumnos a clase antes de final de curso?

Los italianos han comenzado a planificar cómo afrontar el curso que viene. La opción que gana enteros es iniciar el próximo curso con los alumnos más rezagados, a los que esté afectando más especialmente el curso perdido. De esta forma, las clases del curso 2020-2021 empezarían algo más tarde para el conjunto de los alumnos.

La principal dificultad es qué hacer con los jóvenes que debían enfrentarse a la selectividad (maturità en italiano). Si las clases se reanudan el 18 de mayo, se prepararía un calendario abreviado para llegar a las pruebas. Si no, no habrá examen escrito, sino oral a través de una plataforma on line.

ESPAÑA, ANTE VARIOS ESCENARIOS

En España, el Consejo Escolar del Estado -que agrupa a toda la comunidad nacional- votará mañana martes una propuesta sobre qué puede hacerse con lo que queda de curso. El sector educativo se está planteando varias posibilidades.

Lo que parece claro es que la opción de alargar el curso a julio no convence a nadie. Así lo expresado también el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que, aunque no descarta la vuelta a la docencia presencial, considera que no hay que alargar el curso más allá del mes de junio porque tanto el alumnado como el profesorado "necesitan un periodo vacacional".

Los expertos plantean tres escenarios: que las clases presenciales se reanuden a finales de abril, que lo hagan en mayo o que no se pueda volver a las aulas. Para los dos primeros casos, el texto pide que no se avance en el currículo y la evaluación se centre el repaso de los contenidos ya estudiados. Si se da el tercero de los escenarios y no hay forma de volver a clase, se realizaría la evaluación de forma telemática. En todos los casos, los resultados del tercer trimestre servirían para el conjunto del curso.

El caso más complejo se daría en 4º de la ESO y 2º de Bachiller, ya que son cursos que otorgan títulos. Lo excepcional de la situación también ha hecho plantearse que para la obtención de los títulos de la ESO y Bachillerato sirvan los resultados del tercer trimestre, aunque en los dos anteriores se hubieran suspendido asignaturas. Así, y de forma extraordinaria, la tercera evaluación serviría "como recuperación de la dos anteriores y, en consecuencia, permitirá la obtención del título".