La III edición de Expofamily, que tendrá lugar en Baluarte de este viernes por la tarde hasta el domingo, tendrá un área expositiva donde unas 50 empresas acercarán sus últimas propuestas a los asistentes, que en la pasada edición superaron las 10.000 personas.

Se han organizado actividades continuas en distintas zonas del evento a lo largo de todo el fin de semana. Pero además, en la misma feria, los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de espectáculos y actividades al aire libre.

El ciclo de charlas correrá comenzará con Marian García, más conocida como ‘Boticaria García’ por su blog de consejos farmacéuticos. Esta plataforma digital la ha convertido en una de las divulgadoras sanitarias de referencia en España con más de un millón y medio de consultas al mes.

ENTRADA, HORARIOS Y SORTEOS

La entrada a la feria cuesta 2 euros y se puede adquirir en taquilla del evento. Existe la posibilidad de conseguir abonos para los 3 días por 5 euros por persona (los menores de 12 años entran gratis). El horario es: viernes de 17 a 20.30 horas, el sábado de 10 a 14 y de 16.30 a 20.30 y el domingo de 10 a 14 y de 16.30 a 20 horas.

Sólo por entrar, los más pequeños recibirán varios regalos, como libros y gusanitos, de la mano de Mapfre y Aspil. Además, con la entrada, los asistentes participarán en el sorteo de varios premios como un viaje a PortAventura, packs de Osasuna, tarjetas de compra de Carrefour, tratamientos estéticos, plazas en talleres de robótica, sesión de fotografía, entradas para Sendaviva, entradas para Barranco Perdido, para el parque de atracciones de Zaragoza y para Port Aventura.



EMOCIONES, FIESTA SANFERMINERA...

Entre otras cosas, en la agenda de este 2019 destacan un taller para trabajar las emociones con los niños de la mano de Up to you o una fiesta sanferminera con toros de ruedas, gigantes, txaranga y almuerzo para las familias de la mano de Asociación de Familias Numerosas de Navarra.

Aprender a hacer brochetas de frutas con Carrefour, talleres de Lego para construir dinosaurios, taller Masterchef con Astex Education, una exhibición de trial bici con el campeón en esta modalidad Benito Ros, actuación de Magia de la mano del Margo Marcos Ortega, teatro con Títeres, un espectáculo para Bailar Gigantes de Giganteando, así como Actuaciones de danza de la mano de Escuela de Danza Navarra, Ravel y Studio Fran Fonseca.

En la plaza exterior, “Encéstala… si puedes” con la Federación Navarra de Golf, Hinchables de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. En el interior, hinchables de Morea Bowling y un Circuito de Educación Vial.

Y si te interesa la tecnología atento porque sólo el sábado con el Camp Tecnológico tendremos un campo de fútbol con robots y zona para montar robots con Magcoding.

SALUD, MESAS REDONDANDAS...

La salud destaca como uno de los pilares en la feria de este año. Así, Expofamily se convertirá en una oportunidad para abordar el tema de la fertilidad con el doctor Zabaleta del Estudio Médico Navarro. Las embarazadas podrán hacerse ecografías gratis gracias a Ecox4D y también estará la oportunidad de acercarse a la realidad de las alergias e intolerancias de la mano del Dr.Larrañaga de Clínica San Miguel / Grupo IMQ Navarra o la importancia de la seguridad en el coche de la mano de Amatriuska entre otras propuestas…

Por su parte, el doctor. Moyá, una eminencia en medicina, nos hablará sobre la escuela y la familia como factores determinantes en el desarrollo emocional de los niños.

A su vez, habrá una mesa redonda sobre Internet: los peligros y las oportunidades para los adolescentes y otra sobre el divorcio y su impacto en los niños.

Los hábitos para que los chavales consigan un buen rendimiento académico, de la mano de Kumon y Aula 2, juegos desde el neurodesarrollo ante las dificultades de niños y jóvenes, entre otros son algunos de los temas que se abordarán en Expofamily.

En esta edición, como novedad, la feria contará con un espacio de picoteo y nuevamente estará el rincón solidario.

PROGRAMA COMPLETO

La esencia de Expofamily es que a cualquier hora los visitantes podrán disfrutar de actividades para toda la familia. Eso sí, conviene acudir pronto para poder participar en las actividades que le interese a cada uno. La inscripción se realizará in situ minutos antes del evento.

