¿Me puedo ir de un restaurante sin pagar si no estoy de acuerdo con la cuenta?

Pagar la cuenta sea quizá el trago más desagradable que se toma en un restaurante. Y muchas veces esa incomodidad se debe a un desacuerdo con el establecimiento o un error en el cobro. La duda que surge en muchos clientes cuando la cuenta es desleal o falsa es si pueden irse sin pagar.

Según el medio La Información, no existe ninguna normativa que contemple este derecho del consumidor. Sin embargo, sí que puede intentar solucionar el problema con el gerente o el personal del establecimiento y, en caso de que no surta efecto, solicitar una hoja de reclamaciones donde presentar una reclamación. Una vez hecha la queja, el establecimiento tiene la obligación de responder en un plazo determinado y proporcionar una solución adecuada. Dependiendo de la conformidad del cliente o de la gravedad de la situación, puede contactarse con la policía cuando todavía no se ha abandonado el restaurante o recurrir a la vía judicial si la solución no resulta suficientemente satisfactoria.

No obstante, sí existe un supuesto en el que el cliente tiene derecho a abandonar el local sin abonar la cuenta. No se trata de una situación de desacuerdo, sino de falta de atención. Tiene lugar cuando un consumidor pide la cuenta en tres ocasiones o durante un periodo de 30 minutos sin obtener respuesta por parte del personal. Entonces, llega el momento en el que puede marcharse de allí por omisión en la presentación de la cuenta.

Por lo tanto, irse de un establecimiento sin pagar es solo una última opción para un caso excepcional y, tal y como indica La Información, nunca debe hacerse de manera unilateral y sin reclamación previa, ya que el restaurante también tiene derechos en relación al pago de sus cuentas.