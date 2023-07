Qué barbacoa es mejor, carbón, gas o eléctrica, según la OCU

Las vacaciones y el buen tiempo animan a cualquiera y, ¿qué mejor plan que celebrar el verano con tus amigos o familiares alrededor de una barbacoa? El olor del humo y la comida recién hecha, las conversaciones relajadas y los brindis forman parte del escenario perfecto. Sin embargo, hay un elemento más que es esencial para un plan como este: la barbacoa.

ventajas e inconvenientes de cada tipo de barbacoa para que puedas elegir según tus preferencias. La clasificación distingue tres tipos: La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recogido lasde cada tipo de barbacoa para que puedas elegir según tus preferencias. La clasificación distingue tres tipos:

1. Barbacoa de carbón: se trata del modelo tradicional, que impregna los alimentos de un sabor más genuino y alcanza las temperaturas altas necesarias para el cocinado. No obstante, no todo es positivo, ya que presenta dificultades a la hora de encenderla y limpiarla, lleva tiempo conseguir y mantener una temperatura adecuada, y es menos segura porque las brasas tardan en apagarse.

El precio de las barbacoas de carbón depende de si son portátiles (a partir de 40€) o de obra (entre 279 y 1.349€) y de otros aspectos como la calidad, el tamaño o la facilidad de limpieza.

2. Barbacoa de gas: a pesar de que no ofrece un sabor tan genuino y es más grande y difícil de guardar, la barbacoa de gas es fácil y rápida de encender, mantiene una temperatura constante, cuenta con muchos accesorios y es fácil de limpiar.

Su precio oscila entre los 120 y los 5.000€ según la potencia.

3. Barbacoa eléctrica: quizá la opción más sencilla, aunque solo si dispones de una toma de corriente en tu terraza o jardín. Las ventajas de este tipo de barbacoa son que es fácil y rápida de encender, permite regular la temperatura, no es necesario un espacio extra para guardar el combustible y genera mucho menos humo. Sin embargo, su temperatura a menudo no es lo suficientemente alta y el sabor no es tan genuino ni cuenta con el olor a humo tan característico.

Las hay con patas y de sobremesa y su precio puede ir desde los 40 hasta los 1.300€.