10 consejos antes de contratar un seguro de salud privado, según la OCU

alcance de las coberturas sanitarias, las exclusiones y toda la letra pequeña que en un primer momento puede parecer irrelevante. Estos son los aspectos que tendrás que tener en cuenta según la Si estás pensado en contratar un seguro privado de salud , quizá te convenga leer esto. Es importante conocer elque en un primer momento puede parecer irrelevante. Estos son los aspectos que tendrás que tener en cuenta según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) , y que publica en su página web. Toma nota, porque con la salud no se juega.

"1. El detalle de las prestaciones sanitarias cubiertas en las pólizas y documentos. Hay compañías que ofrecen documentos muy genéricos, frente a otras mucho más precisas. Es posible que la compañía no se niegue a cubrir una prestación no señalada expresamente en la póliza, pero a falta de detalles, quedarás a expensas de lo que quieras concederle. Fíjate en que no existan contradicciones entre lo señalado en una sección u otra de los documentos (el listado de servicios admitidos y el listado de circunstancias excluidas, por ejemplo).

2. El tipo de prestaciones en función de tu situación personal o familiar. Quizá la contratación de un seguro de salud va asociada al proyecto de ser padres con la idea de poder elegir al obstetra que atienda el embarazo y el parto o que la clínica tenga habitación individual... Pero hay coberturas muy concretas que pueden marcar la diferencia en situaciones no siempre previstas, por ejemplo, hay pólizas que cubren la hemodiálisis en caso de insuficiencia renal crónica, indicador de una buena predisposición hacia los pacientes crónicos.

3. Periodos de carencia. Casi todas las pólizas los incluyen, pero son variables: cerciórate de si pueden afectar a la calidad de la prestación.

4. Cobertura de prótesis e implantes. Hay pólizas que excluyen prótesis muy importantes, como las esqueléticas y cardiovasculares. Casi todas cubren la implantación de marcapasos, pero muchas excluyen la de desfibriladores automáticos implantables, por ejemplo. Tenlo en cuenta.

5. Prestaciones oncológicas. La inmensa mayoría de las pólizas excluyen modalidades de quimioterapia específicas (como la intraperitoneal o la intratecal) o tratamientos avanzados con fármacos biológicos o terapia personalizada. Tampoco suelen incluir modalidades específicas de radioterapia (como el haz de protones) o trasplantes de médula ósea heterólogos.

6. Prestaciones oftalmológicas. La cirugía refractiva (de miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia...) está excluida de la inmensa mayoría de las pólizas. También suelen estar excluidos tratamientos que pueden llegar a ser importantes, como el de la degeneración macular asociada a la edad.

7. Límites de sesiones. En algunas prestaciones específicas (como la podología y la psicología) suele fijarse un número máximo de sesiones por año y asegurado, que puede varias entre unas pólizas y otras.

8. Gastos farmacéuticos. Casi ninguna póliza cubre gastos farmacéuticos más allá de los administrados durante una hospitalización, pero hay pólizas que, por ejemplo, cubren un porcentaje de gasto de medicamentos genéricos en farmacias hasta un cierto límite por asegurado y anualidad. Otras incluyen, por ejemplo, cobertura de audífonos e implante coclear en niños, algo nada habitual en este tipo de servicios.

9. Valora las exclusiones: algunas son comunes a todas las pólizas (lesiones por catástrofes naturales, epidemias declarados oficialmente, lesiones autoinfligidas, etc.) pero otras que no lo son. Hay seguros, por ejemplo, que excluyen la cobertura de la patología relacionada con VIH/sida.

10. Franquicias. Valora hasta qué punto algunas resultan excesivas. Por ejemplo, hay pólizas que incluyen una franquicia muy elevada para la cirugía robótica, una de cuyas aplicaciones más extendidas hoy día es el tratamiento del cáncer de próstata. En otras pólizas esta prestación queda cubierta".

