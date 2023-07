Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial de la Elde la Universidad de Navarra DATAI participa en un proyecto de investigación europeo que aplica la ciencia de los datos para mejorar las terapias contra el cáncer de mama.

El objetivo del equipo que lidera el investigador de DATAI, Rubén Armañanzas Arnedillo, consiste en diseñar un algoritmo para predecir qué pacientes, diagnosticados con tumores de peor pronóstico, Her2+ y Triple Negativo, van a responder positivamente al tratamiento neoadyuvante.

Según ha explicado la Universidad de Navarra (UN) en una nota, la terapia neoadyuvante (NAT) es el tratamiento inicial estándar para el cáncer de mama. A pesar de la presentación clínica similar, la respuesta al tratamiento difiere ampliamente en cada paciente debido a la influencia del tipo molecular del tumor así como de varios factores individuales, incluida la microbiota, que tienen un papel crucial en la respuesta inmunitaria.

El proyecto ERA PerMed PORTRAIT realizará una clasificación de los pacientes al inicio de la enfermedad que, junto con la evaluación de otros criterios comunes (edad, tamaño y localización del tumor, subtipo molecular, antecedentes familiares, estado de salud, etc), ayudará a conocer mejor la respuesta a los tratamientos y al diseño de nuevos planes terapéuticos personalizados, mejorando la atención al paciente y la calidad de vida.

Además, se pretende probar enfoques personalizados con modelos 3D para analizar la interacción entre los distintos factores y definir el panel individual de características que afectan el resultado terapéutico.

Durante los próximos tres años, el equipo de DATAI analizará muestras y datos clínicos de 200 pacientes antes y después de recibir el tratamiento neoadyuvante y determinará qué características presentan aquellos pacientes con respuestas similares a la terapia.

“Hay pacientes de cáncer de mama con peor pronóstico en los que el tratamiento neoadyuvante no da resultado; para entonces, ha transcurrido tiempo en el que el tumor ha crecido o se ha vuelto irreversible. En estos casos, el tiempo es oro. Con este proyecto tratamos de averiguar en qué pacientes van a dar resultado las terapias que se aplican y ver qué características clínicas presentan”, explica Armañanzas.

DATAI participa también en el diseño de una herramienta no invasiva -un parche- que, colocado sobre la piel del paciente, sea capaz de registrar los compuestos volátiles (sustancias químicas) que emanan a través de la piel y ayuden a determinar si el paciente va a responder o no favorablemente al tratamiento.

“Todos los datos de los pacientes se integrarán a través de algoritmos de Biología Computacional para identificar predictores y desarrollar una herramienta no invasiva basada en el volatiloma”, añade Rubén Armañanzas.

Portrait cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros, de los cuales, la Universidad recibirá 311.000 euros, financiados por el Gobierno de Navarra.

La Universidad de Navarra participa en este proyecto junto a otros seis socios: IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori (IRST) “Dino Amadori” (Italia), que es el coordinador del proyecto; Inserm Délégation Régionale Nord Ouest (Francia); IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) (Italia); Fundación para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oeste (FIBAO) (España); University of Heidelberg/ Faculty of Law/BioQuant Centre (Alemania); y Hadassah Medical Organisation (Israel).