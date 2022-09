Europa debería enviar una misión a la Luna esta década, según la agencia espacial

El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, ha reiterado su convencimiento de ver a un astronauta europeo en la Luna en esta década, según ha relatado en una entrevista a DPA.

Aschbacher ha predicho que el potencial económico de la Luna "sólo se hará patente en la próxima década": "De momento, sólo estamos empezando a utilizar la Luna de forma sostenible para nuestros proyectos".

No obstante, ha admitido que el alcance del potencial económico de la Luna sigue sin estar claro, aunque el director general de la ESA ha descrito estar "personalmente convencido de que merecerá la pena".

El presupuesto jugará un papel importante, ha dicho Aschbacher, adelantando que los Estados miembros fijarán en noviembre en la sede de la agencia en Paris su presupuesto y su hoja de ruta para los próximos tres años.

"El año pasado no fue sencillo para la ESA, ya que (la lanzadera) 'Ariane 6' aún no ha despegado y el módulo de servicio europeo para la misión Artemis todavía no se dirige a la Luna", ha revelado.

Pero Aschbacher también ha destacado los éxitos, como el primer vuelo del cohete 'Vega-C' y la primera cumbre espacial en la que la Unión Europea y la ESA han tomado decisiones conjuntamente.

Con todo, el director general de la ESA ha señalado que este año han surgido "más incertidumbres", sobre todo tras el anuncio de Rusia sobre su intención de retirarse de la Estación Espacial Internacional (ISS) tras el 2024, poniendo fin a un acuerdo por el que la ISS es gestionada conjuntamente por Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón y la ESA.

Mientras que el futuro de la ISS es incierto, una nueva generación de astronautas volará pronto a la Luna en el marco del programa lunar Artemis de la NASA.