El bulo del asteroide asesino

Un asteroide gigante potencialmente peligroso pasará cerca de la Tierra. Casi seguro que ha leído o escuchado en los últimos días un titular parecido. La roca en cuestión se llama (7482) 1994 PC1 y se cruzará con la órbita de nuestro planeta a las once de la noche del martes. Grande es, potencialmente peligrosa también y pasará cerca, pero puede dormir tranquilo. No hay riesgo de impacto, y la NASA no ha emitido alerta alguna ni sobre este asteroide ni sobre otro que se acercará el 6 de mayo y que también protagoniza estos días llamativos titulares en internet.

(7482) 1994 PC1 fue descubierto por Robert McNaught desde el Observatorio de Siding Spring (Australia) el 9 de agosto de 1994. Mide 1.052 metros (± 303). Es bastante más pequeño que el asteroide que hace 66 millones de años acabó con los dinosaurios, cuyo diámetro rondaba los 10 kilómetros. Aún así, (7482) 1994 PC1 podría provocar una catástrofe global y hasta acabar con la civilización. Pero para eso tendría que chocar con nuestro planeta y la próxima noche no va a ser. Dentro de unas horas pasará cerca a escala astronómica, pero muy, muy lejos para lo que nos importa. Según la NASA_y la ESA, que tienen monitorizados unos 28.000 cometas y asteroides cercanos a la Tierra, se aproximará hasta 1,97 millones de kilómetros. "Eso son 5,15 veces más lejos que la Luna. Es un asteroide relativamente grande, pero pasará muy lejos. No hay ningun riesgo de impacto", dice el astrofísico Agustín Sánchez Lavega, director del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco. "Cada año caen en nuestro planeta unas 40.000 toneladas de material extraterrestre. La mayoría es polvo, pero unas 16 toneladas corresponden a objetos de más de 50 gramos", añade el catedrático de Física Aplicada de la Escuela de Ingeniería de Bilbao.

Las agencias espaciales consideran "potencialmente peligroso" todo objeto de más de 140 metros que cruza la órbita de la Tierra. En noviembre, entraban en esa categoría 2.223 cometas y asteroides, de los que ninguno supone una amenaza para la Humanidad en los próximos cien años. Los científicos tienen identificados los cuatro objetos cercanos de más de 10 kilómetros y el 95% de los 900 de más de un kilómetro, pero solo un tercio de los de entre 100 y 300 metros. Y una roca de ese tamaño puede provocar un desastre regional.

"En 1908, el objeto de Tunguska arrasó 2.150 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia. Medía unos 60 metros._Si llega a caer en una ciudad, hubiera sido catastrófico", indica Sánchez Lavega. Para probar a desviar un objeto de ese tamaño que viniera en rumbo de colisión, despegó el 24 de noviembre la sonda DART, que en septiembre chocará con el asteroide Dimorphos, de 140 metros, para intentar modificar su trayectoria._Antes, el 6 de mayo, hay una probabilidad entre 3.984 de que impacte 2009 FJ1, pero tampoco hay nada que temer ni la NASA ha lanzado ninguna alerta. Este asteroide tiene entre 13 y 20 metros de diámetro, así que se desintegrará durante la entrada en la atmósfera. Como mucho, de hacerlo sobre una zona habitada, podría provocar daños como los causados en 2013 por el bólido de Cheliábinsk (Rusia), que medía 15 metros, explotó a 20.000 metros de altura y causó destrozos y 1.491 heridos.