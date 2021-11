Dudas resueltas sobre la variante Delta AY4.2

En cuanto a Inglaterra, parece que esta subvariante “se está expandiendo” y representa ya un 6% de las variantes secuenciadas, según la UK Health Protection Agency.

Lo que la hace diferente es que tiene dos cambios (mutaciones) en la proteína spike que “podrían darle alguna ventaja”, aunque aún no está nada claro. De hecho, estas dos mutaciones ya habían aparecido en otras variantes (no en Delta) sin que supusieran cambios fenotípicos (de comportamiento) sustanciales en los virus que las portaban.

El CDC ha asegurado que “no hay evidencia de que esta variante impacte sobre las actuales vacunas y terapias”. Por su parte, el anterior comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, afirma que para conocer el riesgo real de esta variante “hay que investigar más” y que puede que sea “ligeramente más transmisible” (hasta un 10% más, según algunas fuentes) sin que eso suponga una razón para el alarmismo.

Por su parte, François Balloux , especialista en genética, evolución y biología computacional en el University College de Londres, defiende que no es comparable con las emergencias de las variantes beta o delta, que según algunas estimaciones fueron un 50 % más transmisibles que sus predecesoras. En el caso de la delta plus solo “se trata potencialmente de un pequeño incremento de transmisibilidad que no tendría un impacto comparable en la pandemia”, concluye.