Una sola dosis de Pfizer o AstraZeneca ya reduce a la mitad la transmisión

Las vacunas no solo protegen sino que también dificultarían de manera importante la transmisión, incluso si todavía la profilaxis no ha desplegado toda su inmunidad al no haberse completado la pauta completa. Un estudio del Public Health England (PHE), el sistema público de salud de Inglaterra, presentado este miércoles, concluye que una sola dosis de las vacunas de Pfizer o AstraZeneca ya reduce entre un 38 % y un 49 % las posibilidades de contagiar a otras personas del entorno cercano de la persona inoculada, como el hogar, y que todavía no han recibido ningún pinchazo.

La otra gran revelación de la investigación del PHE es que el primer pinchazo con cualquiera de estas dos marcas comerciales, que en España son las que se están inoculando con más frecuencia, empieza a inmunizar el organismo a los 14 días de la inoculación. Esta conclusión -explicaron responsables del Ministerio de Sanidad español- es especialmente alentadora con vistas al control de la pandemia en las próximas semanas, puesto que el segundo pinchazo en el caso de Pfizer se demora al menos 21 días mientras que en el caso de AztraZeneca son hasta 84 jornadas.

Los expertos de la Ponencia de Vacunas de la Comisión de Salud Pública -explicaron este miércoles desde Sanidad- van a analizar detenidamente este estudio, ya en breve tendrán que decidir qué hacer con los cerca de 2 millones de trabajadores 'esenciales' (fundamentalmente profesores, policías, militares y bomberos) que recibieron en marzo la primera dosis de la profilaxis de AstraZeneca pero a los que, por el momento, se veta el segundo pinchazo al tener menos de 60 años, que es el listón que estableció Sanidad tras los dos centenares de extraños trombos detectados en la UE entre personas -la mayoría mujeres- menores de 55 años. Ya se conocía que la primera dosis de la vacuna de la Universidad de Oxford provocaba una inmunidad cercana al 70%, pero se desconocía el grado de efectividad de un solo pinchazo a la hora de reducir la transmisión, explicaron desde la Ponencia.

UN MILLÓN

El estudio del Public Health England -que todavía no ha sido "revisado por pares", por lo que todavía se considera muy preliminar- es, según los expertos de Sanidad, suficientemente representativo para sacar conclusiones, ya que ha incluido a más de 57.000 personas que vivían en 24.000 hogares y que eran contactos de una persona vacunada. Y esos datos se compararon con casi un millón de contactos de personas que no habían recibido pinchazo alguno.

Además -recuerdan desde el departamento que dirige Carolina Darias- la investigación podría ser especialmente útil para España porque la gran mayoría de las personas incluidas en este estudio tenían menos de 60 años, precisamente la franja de edad que Sanidad ha establecido para, por el momento, prohibir la profilaxis británica.

"Las vacunas son vitales para volver a una vida normal. Las vacunas no solo reducen la gravedad de la enfermedad y previenen cientos de muertes cada día, vemos ahora que también tienen el impacto de reducir las posibilidad de pasar la covid-19 a otros", dijo Mary Ramsay, responsable del área de inmunización de la PHE. Ramsay añadió que, si bien estos son datos "alentadores", es importante que la gente actúe como si tuviera el virus y mantenga la higiene y la distancia social.

Reino Unido, que basa su estrategia de inmunización en Pfizer y AstraZeneca, ya consiguió la pasada semana alcanzar el hito de haber inoculado al menos la primera dosis a más de la mitad de su población, o sea a más de 33 millones de personas. Además, cerca de 13 millones de británicos ya han sido inoculados con la pauta completa. El Gobierno de Londres atribuye a las vacunas Pfizer y AstraZeneca haber salvado 10. 400 vidas entre los mayores de 60 años.