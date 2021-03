Efectos secundarios de la vacuna de Janssen de Johnson & Johnson contra la Covid-19: cuáles son y cuánto duran

Actualizada 12/03/2021 a las 13:57

El proceso de vacunación contra la covid-19 sigue adelante en todo el mundo y, por supuesto, también en España, donde desde hace ya unas cuantas semanas se están administrando dosis de diferentes vacunas, la de las farmacéuticas Pfizer o AstraZeneca, la tercera en llegar a nuestro país, entre ellas.

Una de las grandes preocupaciones de la población tiene que ver con los efectos adversos que la administración de las vacunas contra la covid-19 pueden tener en nuestro organismo. Así, las dudas sobre los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, se han disparado en los últimos días, especialmente a la vista de los trombos que ha generado en algunos países y que han precipitado su retirada en Dinamarca.

Los efectos adversos de la vacuna contra la covid de Pfizer o Moderna no han generado tanta preocupación, sin embargo, ahora que la Unión Europea ha aprobado la vacuna Janssen, de Johnson & Johnson, la primera de tipo monodosis y que puede llegar a ser administrada en los domicilios por la facilidad de conservación. La Agencia Europea del Medicamento dio luz verde a su aplicación este mismo jueves 11 de marzo y se convierte así en la cuarta que se administrará en territorio europeo.

La Janssen es una vacuna de vector viral y ha sido fabricada por Janssen Pharmaceuticals Companies of Johnson & Johnson. No contiene huevo, ni látex, ni conservantes y es apta para personas a partir de 18 años de edad.

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA VACUNA JANSSEN CONTRA LA COVID-19

Entre los efectos adversos más comunes que puedne presentar las personas vacunadas con la dosis Janssen, se encuentran:

Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el brazo donde se inyecta la dosis.

Cansancio

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Escalofríos

Fiebre

Náuseas

No obstante, es importante remarcar que estos efectos secundarios no son inmediatos, pueden aparecer, en su caso, al día siguiente o a los dos días de haber sido administrada la vacuna. No son prolongados, lo lógico es que desaparezcan por sí mismos a los días y afecten de forma pormenorizada al día a día de las personas vacunadas.

Según los ensayos clínicos que se han llevado a cabo con la vacuna Janssen en las últimas semanas, los efectos secundarios se dieron de un modo más pronunciado en población de entre 18 y 59 años.

En la Comunidad foral, todavía habrá que esperar para saber cuándo entra la vacuna Janssen en el plan de vacunación contra el coronavirus en Navarra.

