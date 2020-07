Carl Zimmer: "Habrá una nueva ola mucho mayor si la gente relaja las medidas de protección"

Actualizada 26/07/2020 a las 06:00

Carl Zimmer (New Haven, 1966), uno de los divulgadores científicos más importantes del mundo, ha centrado su obra en las criaturas más pequeñas de la Tierra. Su libro 'Parásitos' es una referencia y ahora aparece en España 'Un planeta de virus', publicado por Capitán Swing.



Aunque Europa continúa sufriendo brotes parece que ha dejado atrás lo peor de la pandemia. Mientras tanto, el continente americano, y en concreto, Estados Unidos, no consigue doblegar la curva. ¿Por qué?

Los confinamientos en Europa fueron mucho más estrictos que las medidas que se tomaron en EE UU. Muchos estados han reabierto demasiado pronto y ahora están pagando el precio. Pero eso no quiere decir que los europeos puedan ser autocomplacientes. La mayor parte de la gente en Europa sigue siendo vulnerable y los brotes pueden reavivarse muy rápido.



Potencialmente, el SARS-CoV-2 es menos dañino que el ébola o el MERS. Entonces, ¿qué ha ocurrido?

Efectivamente, la Covid-19 tiene una tasa de mortalidad más baja que el ébola o el MERS, pero puede contagiarse con más facilidad. Por eso, ha viajado por todo el mundo en apenas unos meses, mientras que el ébola y el MERS se limitaron a unos pocos países. Millones de personas podrían morir si el virus sigue expandiéndose y muchos más se enfrentarán a secuelas durante toda su vida incluso después de recuperarse de la infección.



El mundo no estaba preparado para una pandemia así.

Los científicos nos habían avisado de que esto podría ocurrir en las tres próximas décadas, pero mayoritariamente, les hemos ignorado y no hemos puesto ningún medio para prevenir las pandemias. Ahora estamos viendo las consecuencias de esa negligencia.



En todo el mundo, pero especialmente en Europa, da la impresión de que, una vez pasado el pico de la pandemia, la gente ha perdido el miedo al virus y sale a la calle sin mascarilla y sin guardar las medidas de seguridad. ¿Sigue la gente sin ser consciente de la peligrosidad del virus?

Me temo que Europa verá una nueva ola de infecciones mucho mayor que la primera si la ciudadanía relaja las medidas de protección. Y puede que, si eso ocurre, la gente acabe siendo más consciente, pero lo será pagando un alto precio en vidas humanas que se podría evitar.



¿Seguirá habiendo más brotes?

Hasta que no se encuentre una vacuna efectiva habrá riesgo de nuevos brotes en todas las partes del mundo.



¿Cuándo habrá vacuna?

Yo espero que comiencen a distribuirse a escala global dentro de un año. Hay un número de candidatos sin precedentes. Tenemos la suerte de que este coronavirus es un objetivo relativamente sencillo para las vacunas, que son la única solución a largo plazo.



Desde que ha estallado la crisis sanitaria, aparecen con frecuencia noticias sobre nuevos virus en Asia. ¿Son peligrosos?

Pájaros, cerdos y otros animales son huéspedes de cepas de gripe que no pueden contagiarse entre la gente. Científicos chinos han descrito recientemente una cepa desconocida de gripe en cerdos que ha podido infectar a algunas personas en China, pero que no puede contagiarse persona a persona. No creo que haya una amenaza inmediata, pero debemos prepararnos mejor para una nueva cepa de pandemia que pueda venir del cerdo o de cualquier otro animal.



El origen de la pandemia también está relacionado con el modo de vida de la sociedad. ¿Debe la ciudadanía cambiar sus hábitos?

Yo diría que el mejor modo de evitar que nuevos virus se muevan entre especies es dejar de presionar los ecosistemas salvajes y monitorizar mejor los virus en animales.



¿Cuál es la relación entre los virus y el cambio climático?

Algunos virus pueden desarrollarse más si el planeta se calienta. Por ejemplo, el dengue o el zika son transportados por mosquitos y si la temperatura global sube, los mosquitos se expandirán a lugares que ahora ya no sean demasiado fríos para su supervivencia.