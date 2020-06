José María Ordóñez: “Se está vendiendo la desinfección con ozono como la panacea y no es así”

Actualizada 27/06/2020 a las 09:59

La apertura progresiva de edificios obliga a una importante limpieza para ponerlos en marcha. Sin embargo, no todas las opciones que se están usando son las mejores, como el ozono. El viernes, el Ministerio de Sanidad recalcó que no hay evidencia sobre su eficacia. Tampoco está demostrado que la luz ultravioleta funcione, sino todo lo contrario. Ambas ‘soluciones’, pueden provocar “daños oculares, daños en la piel o irritación en las vías respiratorias”. Una advertencia que llega después de que en algunos países, sobre todo en América Latina, las autoridades sopesaran colocar túneles de ozono “por todas partes”. “No sirve para desinfectar en el aire”, recalca José María Ordóñez, experto de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) y profesor de Salud Pública en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.



SESA ha alertado de los riesgos derivados por el estancamiento de aguas en edificios tras un cierre prolongado. ¿Qué problemas puede provocar?

Cuando los edificios permanecen cerrados durante mucho tiempo, el agua está estancada. Al no circular empiezan procesos tanto de tipo clínico como biológico. Hay oxidaciones y se forma de una forma más fácil el biofilm, que es una serie de microorganismos y de incrustaciones que lo que hace que se puedan acantonar diferentes tipos de bacterias como la legionella. Puede provocar brotes y afecciones a las personas más sensibles. Hablamos de hoteles y de residencias de ancianos que tuvieron que cerrar o la industria y oficinas. Es necesario que contraten a profesionales para que hagan un buen mantenimiento antes de su puesta en marcha.

¿Y la ventilación?

Es un elemento importante, igual que el agua. Hacer una buena limpieza es vital porque en el que caso de que se requiera una desinfección, estos productos son más eficaces.

¿En las piscinas el mantenimiento es otro?

Sí. Es recomendable una limpieza de los fondos, una reestructuración del agua y el uso de los desinfectantes habituales. Al tener un sistema de cloración adecuado y un buen mantenimiento, las posibilidades de transmisión del coronavirus son muy reducidas. Además está la radiación solar y la alta temperatura. Lo que hay que hacer es mantener ese distanciamiento social y tener un aforo adecuado.

No obstante, es muy complicado este distanciamiento social en las piscinas o en las playas.

Nos falta un poco de sensibilidad, pero hay que respetar estos consejos porque lo que queremos es preservar la salud de los ciudadanos.

También se está popularizando los ozonizadores, ¿qué opinión le merecen?

Desde el punto de vista de la salud pública, los ozonizadores tienen más riesgo que beneficio. En primer lugar, están siendo usados para la limpieza del aire y esto está siendo revisado por la Unión Europea. Posiblemente no se acepte su uso. De hecho no figura en el listado de los viricidas que tiene publicado el Ministerio de Sanidad para desinfectar el aire. En segundo lugar, las concentraciones que se tienen que alcanzar en cualquier espacio cerrado para que surta efecto son muy altas. El ozono, que es un potente oxidante, reacciona con partículas o sustancias formando otros compuestos que puedan resultar incluso perjudiciales. En tercer lugar, nunca se pueden usar en presencia de personas. Y en cuarto lugar, habría que hacer una muy buena ventilación para que se redujeron los niveles de ozono y que ese espacio pueda ser usado por personas. Desde la SESA hemos sido muy rotundos en nuestra negativa. Mejor los viricidas.

Durante este tiempo de confinamiento han aparecido varias propuestas de estos productos.

Se está vendiendo que el ozono es la gran panacea y no lo es. La Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos tampoco acepta el ozono y señala que los responsables son los vendedores de estos aparatos si se produce una mala praxis o los efectos que puedan producirse por su uso.

¿Y estos túneles de ozono que se han presentado para desinfectar?

Nos horrorizan. En América Latina estaban intentado ponerlos por todos lados. Aquí, el ministerio salió a la palestra para decir que no está ningún desinfectante autorizado para que se aplique por encima de las personas. Eso ya se ha parado. Pero que quede claro una cosa: en el agua sí funciona el ozono. En el aire, no.

En septiembre, van a volver los niños a los colegios. En el caso que haya un brote de la Covid-19, ¿cuánto tarda en limpiarse ese centro?

Desde la Dirección General de Salud Pública de Madrid realizamos un protocolo. Ahí informábamos de los desinfectantes y de los plazos. Para un centro o un colegio se tardan unas tres horas de limpieza y desinfección.