Las temperaturas extremas pueden triplicar las muertes relacionadas con el corazón

Actualizada 30/03/2020 a las 10:04

Cuando las temperaturas alcanzan una media diaria de 43 grados centígrados, la cantidad de muertes por enfermedad cardiovascular puede duplicarse o incluso triplicarse.



Los investigadores señalan que estos hallazgos plantean preocupaciones de que las regiones tradicionalmente calientes puedan ser especialmente vulnerables a las muertes cardiovasculares relacionadas con el calor, según una nueva investigación publicada en 'Circulation', la revista de la Asociación Americana del Corazón.



La temperatura más alta en la tierra en los últimos 76 años, 53,8 grados centígrados, se registró recientemente en Kuwait. Dadas las altas temperaturas constantes en Kuwait (con una temperatura ambiente promedio de 27,8 grados), los investigadores examinaron la relación entre la temperatura y más de 15.000 muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares en el país.



Todos los certificados de defunción en Kuwait de 2010 a 2016 que citan "cualquier causa cardiovascular" para personas de 15 años o más fueron revisados para este estudio.



En comparación con el número de muertes en los días con la temperatura de mortalidad más baja (temperatura promedio diaria de 34,4 grados centígrados, cuando murieron la menor cantidad de personas), cuando la temperatura promedio de 24 horas fue extrema (42,7ºC o más), los investigadores encontraron en general, un riesgo tres veces mayor de morir por cualquier causa cardiovascular.



Los hombres fueron más afectados por las temperaturas extremas, experimentando una tasa de mortalidad 3,5 veces mayor, mientras la tasa de mortalidad entre las mujeres fue casi 2,5 mayor.

Las personas en edad laboral (de 15 a 64 años) tuvieron una tasa de mortalidad 3,8 veces mayor y la tasa de mortalidad fue un poco más de 2 veces mayor para las personas mayores de 65 años.

Para examinar los efectos de la temperatura por sí sola, los investigadores ajustaron otros factores ambientales como la contaminación del aire y la humedad y las temperaturas más altas afectaron a ambos sexos y a todas las edades de manera diferente.



"Si bien los cardiólogos y otros médicos se han centrado correctamente en los factores de riesgo tradicionales, como la dieta, la presión arterial y el consumo de tabaco, el cambio climático puede exacerbar la carga de la mortalidad cardiovascular, especialmente en regiones muy calurosas del mundo", advierte Barrak Alahmad, un erudito de la misión de la Universidad de Kuwait y candidato al doctorado en salud ambiental en la Harvard TH Chan School of Public Health en Boston.



Cuando aumenta la temperatura corporal central, el cuerpo humano trata de enfriarse al desplazar la sangre de los órganos hacia debajo de la piel. Este cambio hace que el corazón bombee más sangre, lo que lo somete a un estrés significativamente mayor.



Un grupo colaborativo de cardiólogos, especialistas en salud ambiental y epidemiólogos plantearon la hipótesis de que el aumento de las temperaturas en las regiones más cálidas del mundo podría provocar un aumento de la muerte por ECV debido a los efectos del calor extremo en el cuerpo.



"El calentamiento de nuestro planeta no está distribuido de manera uniforme. Las regiones que son inherentemente calientes, como Kuwait y la Península Arábiga, están experimentando temperaturas elevadas como nunca antes. Estamos haciendo sonar la alarma de que las poblaciones en esta parte del mundo podrían estar en mayor riesgo de morir por causas cardiovasculares debido al calor", señala Alahmad.



"Aunque no podemos concluirlo a partir de este análisis, los hombres y las personas en edad laboral pueden haber tenido un mayor riesgo debido a pasar más tiempo afuera --agrega--. Necesitamos explorar más esta relación y considerar estrategias preventivas serias que podrían reducir el impacto del aumento de las temperaturas en nuestra salud".



El estudio se limitó al tener solo información sobre cualquier causa cardiovascular de muerte, por lo que no se sabe si algún tipo específico de problema cardíaco es más susceptible a la influencia del calor extremo.



Aunque los investigadores encontraron una fuerte asociación entre las temperaturas extremadamente altas y el aumento de las muertes cardiovasculares, se necesita más investigación para establecer una relación de causa y efecto.

