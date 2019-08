Perla Wahnón: "Voy a perseguir a todos los políticos para hacer un Pacto"

21/08/2019 a las 06:00

Perla Wahnón Benarroch (Melilla, 1949) se convirtió el pasado 6 de junio en la nueva presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), una entidad que agrupa a 40.000 investigadores. Se trata de la primera mujer que preside la entidad en sus 17 años de historia.

Aunque es consciente de esto, prioriza un objetivo: "Lo primero que tenemos que pedir con una velita todos es que siga el Ministerio de Ciencia". Una vez hecho esto, la COSCE pretende "ser el nexo de unión" con este departamento para transmitirle las necesidades de los científicos. "Voy a perseguir a todos los políticos para que se pongan de acuerdo en hacer un Pacto por la Ciencia", asevera.

La científica afirma que ya se ha reunido con el ministro de Ciencia en funciones, Pedro Duque; el secretario general de Coordinación de Política Científica del Ministerio, Rafael Rodrigo; y la secretaria de Estado de Universidades, I+D+i, Ángeles Heras.

Pero no solo fue la COSCE, sino con la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) -que agrupa a 70.000 científicos de áreas sanitarias y médicas-, la CRUE -formada por 76 universidades españolas- y SOMMa -que aglutina a los centros de excelencia españoles-, pues el fin es ser una "fuerza de poder" presionar al Ministerio. En conjunto, suman más investigadores que la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS), la mayor sociedad científica del mundo.

En general, la Catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se suma a otras voces de la comunidad científica al advertir de los principales escollos de la Ciencia en España: la escasa financiación y las trabas administrativas.

"No se puede estar con un 1,2% del PIB de financiación y, además, sin ser continua", asegura Wahnón, que propone una inversión plurianual para la I+D+i para así no tener que depender de Hacienda ni del Gobierno.

"Yo creo que hay que crecer paulatinamente y tenemos que llegar como mínimo al 2%, como nos prometieron todos los partidos políticos en la reunión que tuvimos en mayo, organizada por la COSCE; pero eso son palabras, hay que ir a los actos", apunta la Catedrática.

En este sentido, se pregunta "qué dinero de verdad da el Gobierno a la investigación", si del 1,2% del PIB que va destinado a la Ciencia, una parte proviene de la UE, y la inversión privada es "prácticamente nula". Wahnón ya adelanta que la COSCE realizará un estudio sobre esto.

PROBLEMAS DE FINANCIACIÓN

La escasa financiación del Gobierno en Ciencia (la media europea es precisamente del 2% del PIB) y la dependencia del sistema al Gobierno al tener presupuestos anuales ha provocado que, actualmente, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) -que se encarga de la gestión y financiación de los fondos públicos destinados a actividades de I+D+i- se encuentre "parada".

"Si el dinero no fluye de manera continua, ¿cómo contratas a la gente? ¿Cortas la investigación sobre el cáncer?", se queja la melillense. "Yo lo siento en mis propias carnes", relata la científica, que pone el ejemplo a uno de sus grupos de investigación, que para continuar con uno de sus proyectos tendrá que hacerlo sin presupuesto. "Y necesitas que te contraten para trabajar en los proyectos de investigación", recuerda.

Pero además de la financiación, Wahnón menciona las trabas burocráticas, que para la química-física es en realidad el "mayor problema". "Tenemos un problema administrativo para gestionar proyectos terrible -reconoce-. Tienes que estar justificando absolutamente todo, pasando por distintos estamentos. Te pasas el día haciendo gestión, y ese no es mi papel, no me pagan por eso; estamos todos agobiados con el funcionamiento del sistema, y no somos políticos ni burócratas, somos científicos".

En este sentido, denuncia la contradicción del sistema, ya que en caso de sí tener financiación "no puedes pagar a la gente porque no te lo permite la Administración", debido a las gestiones que hay que hacer.

OTRAS QUEJAS

Wahnón también lamenta que España no cuente con "asesores científicos serios" que permitan que el Gobierno tome decisiones de forma "correcta". Esta es otra de las apuestas de COSCE: que haya asesores en el Congreso y el Senado y que se constituyan comisiones mixtas entre estos y los parlamentarios, como se hizo con el Ejecutivo de Obama.

Y carga contra el sistema universitario español, afirmando que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) -Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que se encarga de expedir los certificados y acreditaciones de enseñanzas, profesorado e instituciones- debería ser "más dura", aunque precisa que se refiere a requisitos de investigación, no de docencia.

"Otra cosa es que haya requisitos burocráticos", continúa la investigadora, que aprovecha para comentar que está "en contra del funcionariado en la Universidad". "No es requisito imprescindible para que haya una buena investigación", dice.

Aunque se queja del sistema de Ciencia, celebra la labor realizada por los científicos españoles: "La ciencia no está muerta y somos muy buenos en España; luchamos y sacamos dinero de debajo de las piedras; estamos acostumbrados a trabajar 14 horas de promedio diarias, a cogerte las vacaciones mínimas", indica, para añadir que "un español cuando hace una cosa con vocación, lo hace mejor que nadie".

IGUALDAD

La Catedrática también habla sobre feminismo e igualdad en la Ciencia. "Yo nunca he sido feminista", es lo primero que comenta nada más hablar del tema, para después asegurar que prefiere no ponerse "etiquetas" y que "siempre" ha luchado por la igualdad entre el hombre y la mujer.

En este sentido, considera que "hoy en día la visibilidad femenina está recogida en muchísimos ámbitos, es algo que la sociedad tiene, pero que tienen que absorber las empresas y hasta los propios compañeros".

Y es que Wahnón expone su propia experiencia como mujer científica en un mundo de hombres: "El punto está en los 40 años, que es cuando te comes el mundo, pero también cuando empiezas a tener hijos y ves tu capacidad reducida; y lo que tienes que hacer es echarte los niños a la espalda; yo tengo tres seguidos, se llevan un año y medio cada uno, y yo no he cogido una baja maternal jamás. ¿Qué hacía? Me llevaba a los niños conmigo a todos los lados, mis hijos eran conocidos en todos los congresos como 'los hijos de Perla". "Pero eso, gracias a Dios, no es necesario hoy en día", sigue.

"SINTONÍA" CON PEDRO DUQUE

De cara a unas posibles elecciones, Wahnón prefiere no decantarse por ningún partido. "Para COSCE, no importa quién esté en el Gobierno si no somos capaces de sacar la ciencia del Gobierno", advierte, pues a su juicio, "la ciencia no es de izquierdas ni de derechas".

Preguntada sobre la gestión del actual ministro, considera que las medidas aprobadas durante el último año han sido "parches" porque los investigadores estaban "ahogados" y, por tanto, "no hubo más remedio para los contratos de los investigadores".

Aun así, alaba al ministro: "Lleva muy poco tiempo, pero tiene muy buena voluntad y mucha sintonía con nosotros".

Selección DN+