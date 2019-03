Los patos ofrecen una oportunidad única para estudiar el tacto humano

Actualizada 01/03/2019 a las 15:13

Investigadores de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, han obtenido información sobre la mecánica del tacto al estudiar la piel sensible en los picos de los patos, que encontraron que es similar en algunos aspectos a la piel de las palmas humanas. Si caminas como un pato (o un ganso o un cisne), puedes encontrar comida en el barro sin verla ni olerla. Los picos de aves acuáticas están cubiertos de piel que se parece mucho a la piel sensible de las palmas de nuestras manos, y puede sentir la comida en el barro y el agua turbia.



Los científicos Slav Bagriantsev, Eve Schneider y Evan Anderson, de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, están investigando la piel de pato para aprender más sobre cómo funciona nuestro sentido del tacto. "Sabemos mucho sobre cómo vemos, saboreamos y olemos -explica Bagriantsev-, pero en realidad no sabemos mucho sobre cómo funciona el tacto en el nivel molecular".



Estos investigadores presentarán sus conocimientos sobre la mecánica del tacto en la 63ª Reunión Anual de la Sociedad Biofísica, que se celebrará desde este sábado hasta este miércoles en Baltimore, Marylan, Estados Unidos. Hasta el momento, solo se ha identificado una molécula como importante para el tacto en vertebrados como los humanos, los ratones y los patos, llamado Piezo2.



La mayor parte de lo que sabemos sobre Piezo2 proviene de la investigación en ratones, sin embargo, la piel de un ratón está cubierta de pelo, a diferencia de la piel glabra de nuestras palmas o labios. Bagriantsev y sus colegas decidieron estudiar patos, cuyas facturas están cubiertas con piel glabra como la nuestra, lo que puede ayudarles a aprender sobre el contacto humano también. Los patos, gansos y cisnes son únicos entre las aves acuáticas, ya que son exigentes con los alimentos que consumen; algo que no podrían hacer sin sus picos especializados.



GRUPOS DE NEURONAS DE DETECCIÓN SIMILARES EN PICOS DE PATOS Y MANOS HUMANAS



Encontraron que los grupos de neuronas responsables de la detección del tacto existen en densidad similar en los picos de los patos como en las palmas humanas y de los primates. Cuando pequeñas fuerzas, como las que podrían generarse a partir de un renacuajo que se mueve en agua turbia, extienden las neuronas en el pico de un pato, Piezo2 se abre y deja iones en la neurona.



Cuando entran suficientes iones, la neurona se dispara, enviando una señal al cerebro que le dice al pato que hay movimiento cerca. Bagriantsev y sus colegas encontraron que Piezo2 de pato permite que entren más iones a la neurona al permanecer abierto durante más tiempo, en comparación con el Piezo2 de ratón. Esta pequeña diferencia probablemente permite que un pico de pato sea más sensible al tacto que la pata de un ratón.



"Parece que los patos capitalizaron lo que la mayoría de los vertebrados normalmente tienen", apunta Bagriantsev. Piezo2 probablemente no sea la única molécula involucrada en el contacto. Los ratones sin Piezo2 tienen déficits táctiles, pero aún son capaces de detectar el tacto y navegar por el mundo, por lo que debe haber otras moléculas involucradas. Los autores esperan que los picos de los patos les ayuden a revelar a los demás jugadores en la sensación del tacto.

