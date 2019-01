Dos explicaciones para 'la Vaca', un evento cósmico sin parangón

Actualizada 11/01/2019 a las 14:25

Sendos grupos de científicos han ofrecido explicaciones diferentes para un breve e inusual destello en el cielo nocturno el 16 de junio de 2018, que asombró a astrónomos y astrofísicos de todo el mundo.



El evento, llamado AT2018cow y apodado 'la Vaca', resulta diferente a cualquier arrebato celeste jamás visto, lo que genera múltiples teorías sobre su origen.



Durante tres días, la Vaca produjo una repentina explosión de luz al menos 10 veces más brillante que una supernova típica, y luego se desvaneció en los próximos meses. Este evento inusual ocurrió dentro o cerca de una galaxia formadora de estrellas conocida como CGCG 137-068, ubicada a unos 200 millones de años luz de distancia en la constelación de Hércules.

Entonces, ¿qué es exactamente la vaca? Usando datos de múltiples misiones de la NASA, incluyendo el Observatorio Swift de Neil Gehrels y la misión NuSTAR de la NASA, dos grupos publican artículos que brindan posibles explicaciones sobre los orígenes de la Vaca.

Un artículo sostiene que la Vaca es un monstruoso agujero negro que destruye una estrella que pasa. El segundo artículo plantea la hipótesis de que es una supernova, una explosión estelar, la que dio origen a un agujero negro o una estrella de neutrones, informa la NASA.

Los investigadores de ambos equipos compartieron sus interpretaciones en la 233 reunión de la American Astronomical Society en Seattle.

¿UN AGUJERO NEGRO QUE DESTROZA UNA ESTRELLA COMPACTA?

Una posible explicación de la Vaca es que una estrella ha sido destrozada en lo que los astrónomos llaman un "evento de disrupción de marea". Al igual que la gravedad de la Luna hace que los océanos de la Tierra se abulten, creando mareas, un agujero negro tiene un efecto similar pero más poderoso en una estrella que se aproxima, y finalmente la descompone en una corriente de gas. La cola de la corriente de gas se expulsa del sistema, pero el borde anterior gira alrededor del agujero negro, choca contra sí mismo y crea una nube de material elíptica. Según un equipo de investigación que utiliza datos que van desde la radiación infrarroja hasta los rayos gamma de Swift y otros observatorios, esta transformación explica mejor el comportamiento de la Vaca.

"Nunca hemos visto nada exactamente como la Vaca, que es muy emocionante", dijo Amy Lien, científica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, y autora del primer estudio. "Creemos que una disrupción de marea creó el estallido de luz rápido y realmente inusual al comienzo del evento y explica mejor las observaciones de longitud de onda múltiple de Swift cuando se desvaneció en los siguientes meses", añadió. Este estudio se publicará en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. ¿O UNA NUEVA VISIÓN DE UNA SUPERNOVA?

Un segundo equipo de científicos pudo recopilar datos sobre la Vaca en un rango aún más amplio de longitudes de onda, que abarca desde ondas de radio hasta rayos gamma. Basándose en esas observaciones, el equipo sugiere que una supernova podría ser la fuente de la Vaca. Cuando una estrella masiva muere, explota como una supernova y deja atrás un agujero negro o un objeto increíblemente denso llamado estrella de neutrones. La vaca podría representar el nacimiento de uno de estos restos estelares.

"Vimos en la Vaca características que nunca antes habíamos visto en un objeto transitorio o que cambia rápidamente", dijo Raffaella Margutti, astrofísica de la Northwestern University y autora principal de un estudio sobre la Vaca que se publicará en The Astrophysical Journal. "Nuestro equipo utilizó datos de rayos X de alta energía para mostrar que la vaca tiene características similares a un cuerpo compacto como un agujero negro o un material que consume estrellas de neutrones. Pero según lo que vimos en otras longitudes de onda, creemos que este fue un caso especial y que podemos haber observado, por primera vez, la creación de un cuerpo compacto en tiempo real ".

Normalmente, la nube de escombros en expansión de una supernova bloquea cualquier luz del objeto compacto en el centro de la explosión. Debido a las emisiones de rayos X, Margutti y sus colegas sugieren que la estrella original en este escenario puede haber tenido una masa relativamente baja, produciendo una nube de escombros comparativamente más delgada a través de la cual podrían escapar los rayos X de la fuente central.

